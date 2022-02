Groupe ADP veut renouer avec les bénéfices en 2022 et avec les dividendes en 2023

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe aéroportuaire ADP a indiqué mercredi vouloir renouer avec un bénéfice net en 2022 dans un contexte de reprise progressive des voyages, et a dévoilé une feuille de route qui doit lui permettre de retrouver son niveau de performance financière d'avant crise "d'ici 2025".

"Sous les effets positifs induits par la reprise anticipée du trafic [...], la nouvelle stratégie commerciale et la politique de maîtrise des charges, le Groupe ADP prévoit de retrouver dès 2024 un niveau d'Ebitda supérieur à celui de 2019", soit 1,77 milliard d'euros, a souligné ADP dans un communiqué. A cet horizon, la marge d'excédent brut d'exploitation (Ebitda) est attendue entre 35% et 45 %, a précisé ADP.

Le groupe prévoit également de renouer avec les dividendes à compter de 2023, avec un versement d'au minimum 1 euro par action en 2023 et d'au minimum 3 euros en 2024 et 2025.

Ces objectifs se fondent sur une hypothèse de poursuite de la reprise du "trafic groupe", qui devrait retrouver son niveau de 2019 "entre 2023 et 2024". La reprise sera toutefois plus progressive pour les aéroports de Roissy-Charles de Gaulle et Orly, qui pourraient ne retrouver leur niveau pré-Covid qu'entre 2024 et 2026, a prévenu ADP.

Le groupe a également annoncé le lancement d'une nouvelle marque commerciale, dénommée Extime, qui sera déployée en franchise et doit permettre d'augmenter le chiffe d'affaires par passager. "Extime capitalise sur tous les savoir-faire déployés depuis plusieurs années sur les plateformes parisiennes et dans le Groupe ADP, et les regroupe dans une marque unique, afin d'en faire un instrument de conquête à l'international, au sein et en dehors des aéroports du Groupe ADP", a précisé ADP.

Perte nette de 248 millions d'euros en 2021

ADP a livré ces perspectives alors que ses comptes sont restés dans le rouge en 2021 en raison d'une reprise trop timide des voyages dans un contexte encore marqué par la crise sanitaire.

Avec un trafic en retrait de 45,6% par rapport à son niveau de 2019, ADP a accusé en 2021 une perte nette de 248 millions d'euros, à comparer à une perte de 1,17 milliard d'euros en 2020.

La perte opérationnelle courante s'est établie à 29 millions d'euros, contre 1,12 milliard d'euros un an plus tôt. L'écart s'explique notamment par un effet de base favorable lié à la comptabilisation en 2020 de dépréciations d'actifs et par l'amélioration du résultat des entreprises mises en équivalence.

Le chiffre d'affaires du groupe a rebondi de 29,9% en 2021, à 2,78 milliards d'euros, porté par l'amélioration du trafic à compter de la fin du deuxième trimestre.

Selon le consensus établi par FactSet, les analystes anticipaient pour 2021 une perte nette de 316 millions d'euros, une perte opérationnelle de 247 millions d'euros et un chiffre d'affaires de 2,68 milliards d'euros.

"L'ensemble des indicateurs financiers sont orientés à la hausse en 2021. Au-delà de l'impact positif lié à la reprise du trafic au second semestre, cette évolution s'explique également par la maîtrise des charges courantes, conséquence des économies conjoncturelles initiées dès le début de la crise et des premiers effets des mesures sociales à Paris", a commenté le président-directeur général d'ADP, Augstin de Romanet, cité dans un communiqué.

L'accord de rupture conventionnelle collective conclu à la fin 2020 a notamment permis une réduction des charges de l'ordre de 50 millions d'euros en 2021, a précisé le groupe.

Pour l'année en cours, ADP prévoit de dégager un bénéfice net et une marge d'excédent brut d'exploitation (Ebitda) comprise entre 30% et 35% du chiffre d'affaires, sur la base d'un trafic attendu entre 70% et 80% du niveau de 2019. Il a par ailleurs confirmé viser un ratio dette nette/Ebitda de 6 à 7 fois.

