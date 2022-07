La société française ADP relève ses prévisions annuelles et renoue avec les bénéfices.

Par Dagmarah Mackos et Augustin Turpin

(Reuters) - L'opérateur aéroportuaire français ADP a relevé jeudi ses prévisions financières alors qu'il renoue avec les bénéfices pour la première fois depuis 2019, dopé par une reprise du trafic au premier semestre, notamment à Paris Aeroport.

ADP, exploitant des aéroports d'Orly et de Roissy Charles de Gaulle (CDG) de la capitale française, prévoit désormais une marge d'EBITDA (bénéfice avant intérêts, impôts et amortissements) comprise entre 32% et 37% du chiffre d'affaires en 2022 et 2023, contre une précédente prévision comprise entre 30% et 35%.

La semaine dernière, ADP a relevé ses perspectives de trafic pour l'année, disant s'attendre à un trafic total de 74 % à 84 % des niveaux de 2019 dans l'ensemble de son réseau d'aéroports exploités, et de 72 % à 82 % des niveaux de 2019 pour Paris Aeroport.

ADP, qui a été touché début juillet par des grèves à l'aéroport CDG, a déclaré qu'il estimait à 13 millions d'euros (13,20 millions de dollars) l'impact matériel "minime" de deux accords d'augmentation des salaires de ses employés au second semestre.

"Nous aurions dû augmenter les salaires sans qu'il y ait de grève, donc cela n'a pas beaucoup d'incidence", a déclaré le directeur général Augustin de Romanet lors d'un appel téléphonique.

Plusieurs compagnies aériennes et aéroports européens ont connu des grèves ces dernières semaines, les travailleurs réclamant des salaires plus élevés et de meilleures conditions de travail.

Rien qu'à Paris, le trafic a augmenté de 249,2 % en glissement annuel pour atteindre 37,5 millions de passagers, à 71,6 % de son niveau de 2019.

Au total, 118,2 millions de passagers ont transité par l'ensemble des aéroports exploités par ADP de janvier à juin, soit une hausse de 134,4 % en glissement annuel, ou 71,9 % de son niveau pré-pandémique.

Cela a porté le résultat net d'ADP à 160 millions d'euros pour la période de six mois se terminant en juin, soit plus du double des 78 millions d'euros attendus par les analystes dans le cadre d'un consensus établi par la société.

Les opérateurs aéroportuaires européens ont bénéficié d'un rebond des voyages aériens avec l'assouplissement des restrictions liées au coronavirus, mais Aena, le rival espagnol d'ADP, a prévenu cette semaine qu'il ne s'attendait pas à ce que la forte reprise récente du nombre de passagers soit durable en raison de l'environnement économique difficile.

ADP s'attend à un impact modeste de l'inflation sur ses coûts, a-t-elle déclaré dans un appel.

(1 $ = 0,9846 euros)