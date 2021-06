La valeur du jour à Paris ADP : nette hausse du trafic en mai, mais les stigmates de la crise toujours présents

Le trafic du groupe ADP a vivement bondi en mai 2021. Il a en effet augmenté de 5,7 millions de passagers sur un an pour s’établir à 6,3 millions de passagers accueillis dans l'ensemble du réseau d'aéroports gérés. Pour Paris Aéroport seul, le trafic est en hausse de 1,7 million de passagers, avec 1,9 million de passagers accueillis. Une évolution favorable qui permet au titre d’ADP de progresser de 2,04% à 127,80 euros sur la place parisienne. Toutefois, cette envolée découle d’un effet de comparaison extrêmement favorable.



Le trafic d'ADP avait ainsi plongé de 98 % en mai 2020 à 600 000 passagers accueillis. Un effondrement qui reflétait les mesures drastiques prises par de nombreux gouvernements pour endiguer la propagation de la pandémie de Covid-19.



Pour saisir avec justesse le niveau de trafic du mois dernier, il faut donc prendre une base de comparaison " normale ". C'est-à-dire en mai 2019, lorsque la crise du Coronavirus n'existait pas encore. A la lumière de ce nouveau point de référence, le trafic groupe de mai 2021 ne représente que 21,2 % de son niveau pré-crise.



Un effet de trompe-l'oeil avait déjà été constaté pour les chiffres des mois précédents. Il devrait également se manifester pour le trafic du mois de juin 2021, puisqu'il avait chuté de 88% en juin 2020.



Au final, sur les cinq premiers mois de l'année, le trafic du groupe ADP est en baisse de 39,6 % par rapport à celui de 2020 à la même époque, à 38,3 millions de passagers, et représente 29 % du niveau du trafic groupe sur la même période en 2019. Dans le même temps, le trafic à Paris Aéroport est en baisse de 58,8 % sur un an, à 7,9 millions de passagers, ce qui représente 18,6 % du niveau de trafic sur la même période en 2019.



Pour mémoire, fin avril, le groupe ADP avait confirmé ses hypothèses de trafic pour 2021: il devrait être compris entre 45 % et 55 % du trafic groupe de l'année 2019. Pour Paris Aéroport seul, le trafic devrait être compris entre 35 % et 45 % du trafic 2019.