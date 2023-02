Le groupe aéroportuaire ADP voit ses bénéfices remonter plus tôt grâce au retour des passagers.

(Reuters) - ADP, opérateur d'aéroports en France, en Asie centrale, en Inde et ailleurs, a déclaré jeudi qu'il s'attendait à ce que les bénéfices se remettent complètement de l'impact du COVID cette année, après que ses bénéfices annuels aient dépassé les attentes grâce à la reprise du trafic et à une activité plus forte dans son activité de vente au détail et de services.

Les bénéfices des exploitants d'aéroports se redressent alors que la demande de voyages revient lentement aux niveaux pré-pandémiques, même si l'inflation élevée et la situation géopolitique incertaine rongent la confiance des consommateurs.

ADP a affiché pour 2022 un bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA) de 1,70 milliard d'euros (1,82 milliard de dollars), contre une estimation de 1,63 milliard d'euros dans un sondage fourni par la société.

Le groupe a déclaré qu'il s'attendait à ce que son EBITDA retrouve au moins les niveaux d'avant la pandémie de 2019 dès cette année, c'est-à-dire au moins 1,77 milliard d'euros, un an plus tôt que ses précédentes prévisions.

"Tous les objectifs pour 2022 ont été atteints ou dépassés", a déclaré le directeur général Augustin de Romanet dans un communiqué.

L'exploitant des aéroports d'Orly et de Roissy Charles de Gaulle à Paris a déclaré qu'il s'attendait à ce que le nombre de passagers du groupe en 2023 grimpe dans la fourchette de 95 % et 105 % des niveaux pré-pandémie.

(1 $ = 0,9346 euros)