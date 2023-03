Le trafic 2022 des aéroports français en recul de 18,8% sur le niveau de 2019 (UAF)

« Le trafic des aéroports français est entré dans une phase de reprise », même s’il reste en recul de 18,8% sur son niveau de 2019 » malgré une augmentation de 91,8% par rapport à 2021. C’est ce qu’affirme l’UAF (Union des aéroports français), précisant que le trafic des aéroports français s'est élevé à 173,955 millions de passagers commerciaux en 2022, contre plus de 214 millions en 2019. Il faut remonter à l’année 2013 pour retrouver le niveau de trafic passagers de 2022 (172 millions de passagers).



Les plateformes parisiennes représentent plus de la moitié du trafic des aéroports métropolitains (53,3%, soit une proportion équivalente à celle de 2019). Avec des marchés long-courriers encore perturbés, l'aéroport de Paris – Charles de Gaulle est en retrait de 25% par rapport à son trafic de 2019, tandis que l'aéroport de Paris – Orly, plus tourné vers le court et moyen-courrier, affiche une baisse de 8%.



En 2022, le trafic low-cost représente 43% du trafic en France métropolitaine, soit plus de 69 millions de passagers, contre 35% de ce trafic en 2019. Il a pratiquement retrouvé son niveau de 2019 (-1,7%), tandis que le trafic traditionnel reste en retrait de 28,8% par rapport à son niveau de 2019.



Le trafic à l'international, fortement réduit en 2020 et 2021 en raison des restrictions mises en place, a rattrapé son retard en 2022 sur le trafic national. En un an, le trafic international a augmenté de 127,2%, contre seulement 36,9% pour le trafic national qui avait connu la reprise dès 2021.