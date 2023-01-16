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    ADP   FR0010340141

AÉROPORTS DE PARIS

(ADP)
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Le trafic total du groupe ADP en hausse à 24,4 millions de passagers en décembre

16/01/2023 | 18:28
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16 janvier (Reuters) - Aeroports de Paris SA:

* POUR PARIS AÉROPORT SEUL, 86,7 MILLIONS DE PASSAGERS EN 2022

* EN 2022, LE GROUPE ADP A ACCUEILLI 280,4 MILLIONS DE PASSAGERS SUR L'ENSEMBLE DE SON RÉSEAU D'AÉROPORTS

* LA REPRISE DU TRAFIC A ÉTÉ PARTICULIÈREMENT DYNAMIQUE AU DEUXIÈME SEMESTRE 2022 S'ÉTABLISSANT POUR LE GROUPE, À 87,5% DU TRAFIC DE 2019

* LA REPRISE DU TRAFIC AU DEUXIÈME SEMESTRE 2022 S'ÉTABLISSAIT POUR PARIS AEROPORT À 88,4% DE 2019

* TRAFIC PARIS AÉROPORT : EN HAUSSE DE +106,7% EN 2022, À 86,7 MILLIONS DE PASSAGERS, SOIT 80,2% DU TRAFIC DE 2019, UN NIVEAU PLEINEMENT EN LIGNE AVEC LES PRÉVISIONS (TAUX DE REPRISE ATTENDU ENTRE 78% ET 82%)

* DECEMBRE 2022 : TRAFIC GROUPE EN HAUSSE DE +36,1%, 24,4 MILLIONS DE PASSAGERS, SOIT 93,2% DU TRAFIC 2019 Texte original sur Eikon: Pour plus de détails, cliquez sur (Gdansk Newsroom)


© Reuters 2023
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CA 2022 4 297 M 4 649 M -
Résultat net 2022 379 M 410 M -
Dette nette 2022 7 932 M 8 582 M -
PER 2022 35,3x
Rendement 2022 0,89%
Capitalisation 13 362 M 14 457 M -
VE / CA 2022 4,96x
VE / CA 2023 4,40x
Nbr Employés 25 720
Flottant 30,4%
Graphique AÉROPORTS DE PARIS
Durée : Période :
Aéroports de Paris : Graphique analyse technique Aéroports de Paris | Zonebourse
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Dernier Cours de Clôture 135,45 €
Objectif de cours Moyen 127,06 €
Ecart / Objectif Moyen -6,20%
Révisions de BNA
Dirigeants et Administrateurs
Edward Rodolphe Paul Arkwright Co-Chief Executive Officer
Augustin Pascal de Romanet de Beaune Chairman & Co-Chief Executive Officer
Philippe Pascal Deputy CEO-Finance, Strategy & Administration
David Krieff Director-Information Systems
Fernando Echegaray del Pozo Deputy Chief Executive Officer-Operations
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapi. (M$)
AÉROPORTS DE PARIS8.19%14 457
AENA S.M.E., S.A.14.88%21 868
SHANGHAI INTERNATIONAL AIRPORT CO., LTD.0.50%21 510
GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACÍFICO, S.A.B. DE C.V.16.09%8 712
GRUPO AEROPORTUARIO DEL SURESTE, S. A. B. DE C. V.12.19%8 142
AUCKLAND INTERNATIONAL AIRPORT LIMITED7.04%7 638