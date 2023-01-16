Le trafic total du groupe ADP en hausse à 24,4 millions de passagers en décembre

16 janvier (Reuters) - Aeroports de Paris SA:
* POUR PARIS AÉROPORT SEUL, 86,7 MILLIONS DE PASSAGERS EN
2022
* EN 2022, LE GROUPE ADP A ACCUEILLI 280,4 MILLIONS DE
PASSAGERS
SUR L'ENSEMBLE DE SON RÉSEAU D'AÉROPORTS
* LA REPRISE DU TRAFIC A ÉTÉ PARTICULIÈREMENT DYNAMIQUE AU
DEUXIÈME SEMESTRE 2022 S'ÉTABLISSANT POUR LE GROUPE, À 87,5% DU
TRAFIC DE 2019
* LA REPRISE DU TRAFIC AU DEUXIÈME SEMESTRE 2022
S'ÉTABLISSAIT
POUR PARIS AEROPORT À 88,4% DE 2019
* TRAFIC PARIS AÉROPORT : EN HAUSSE DE +106,7% EN 2022, À
86,7
MILLIONS DE PASSAGERS, SOIT 80,2% DU TRAFIC DE 2019, UN NIVEAU
PLEINEMENT EN LIGNE AVEC LES PRÉVISIONS (TAUX DE REPRISE ATTENDU
ENTRE 78% ET 82%)
* DECEMBRE 2022 : TRAFIC GROUPE EN HAUSSE DE +36,1%, 24,4
MILLIONS
DE PASSAGERS, SOIT 93,2% DU TRAFIC 2019
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(Gdansk Newsroom)