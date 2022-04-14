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Le trafic total du groupe ADP en hausse de 9,8 mlns de passagers sur le mois de mars

14/04/2022 | 18:20
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14 avril (Reuters) - Aeroports de Paris SA:

* LE TRAFIC TOTAL DU GROUPE ADP A DOUBLÉ EN MARS 2022 PAR RAPPORT À MARS 2021

* IL EST EN HAUSSE DE + 9,8 MILLIONS DE PASSAGERS, AVEC 18,9 MILLIONS DE PASSAGERS ACCUEILLIS DANS L'ENSEMBLE DU RÉSEAU D'AÉROPORTS GÉRÉS

* TRAFIC TOTAL REPRÉSENTE 72,4 % DU NIVEAU DU TRAFIC GROUPE DU MOIS DE MARS 2019

* DEPUIS LE DÉBUT DE L'ANNÉE, LE TRAFIC DU GROUPE ADP EST EN HAUSSE DE + 79,7% PAR RAPPORT À 2021, À 47,0 MILLIONS DE PASSAGERS, SOIT 62,6% DU NIVEAU DU TRAFIC GROUPE SUR LA MÊME PÉRIODE EN 2019

* PARIS AÉROPORT : LE TRAFIC DE MARS 2022 EST EN HAUSSE DE + 4,6 MILLIONS DE PASSAGERS PAR RAPPORT À MARS 2021, AVEC 6,0 MILLIONS DE PASSAGERS ACCUEILLIS

* DANS LE CONTEXTE CRÉÉ PAR L'INVASION DE L'UKRAINE PAR LA RUSSIE ET LES SANCTIONS INTERNATIONALES PRONONCÉES À L'ÉGARD DE LA RUSSIE, LE GROUPE SUIT L'ÉVOLUTION DE LA SITUATION AFIN D'EN DÉTERMINER LES CONSÉQUENCES À COURT, MOYEN ET LONG TERME

* LE GROUPE N'ANTICIPE PAS, EN L'ABSENCE D'ÉVOLUTION NOTABLE DE LA SITUATION, QUE LES CONSÉQUENCES DU CONFLIT SOIENT DE NATURE À REMETTRE EN QUESTION SES PRÉVISIONS FINANCIÈRES ET SES HYPOTHÈSES DE TRAFIC Texte original sur Eikon: Pour plus de détails, cliquez sur (Rédaction de Gdansk)


© Reuters 2022
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Résultat net 2022 154 M 167 M -
Dette nette 2022 8 052 M 8 740 M -
PER 2022 83,9x
Rendement 2022 0,33%
Capitalisation 13 739 M 14 912 M -
VE / CA 2022 5,57x
VE / CA 2023 4,73x
Nbr Employés 25 720
Flottant 26,4%
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SHANGHAI INTERNATIONAL AIRPORT CO., LTD.9.06%15 408
GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACÍFICO, S.A.B. DE C.V.7.98%7 850
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GRUPO AEROPORTUARIO DEL SURESTE, S. A. B. DE C. V.-1.83%6 283