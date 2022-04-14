Le trafic total du groupe ADP en hausse de 9,8 mlns de passagers sur le mois de mars

14 avril (Reuters) - Aeroports de Paris SA:
* LE TRAFIC TOTAL DU GROUPE ADP A DOUBLÉ EN MARS 2022 PAR
RAPPORT
À MARS 2021
* IL EST EN HAUSSE DE + 9,8 MILLIONS DE PASSAGERS, AVEC 18,9
MILLIONS DE PASSAGERS ACCUEILLIS DANS L'ENSEMBLE DU RÉSEAU
D'AÉROPORTS GÉRÉS
* TRAFIC TOTAL REPRÉSENTE 72,4 % DU NIVEAU DU TRAFIC GROUPE
DU
MOIS DE MARS 2019
* DEPUIS LE DÉBUT DE L'ANNÉE, LE TRAFIC DU GROUPE ADP EST EN
HAUSSE DE + 79,7% PAR RAPPORT À 2021, À 47,0 MILLIONS DE
PASSAGERS, SOIT 62,6% DU NIVEAU DU TRAFIC GROUPE SUR LA MÊME
PÉRIODE EN 2019
* PARIS AÉROPORT : LE TRAFIC DE MARS 2022 EST EN HAUSSE DE +
4,6
MILLIONS DE PASSAGERS PAR RAPPORT À MARS 2021, AVEC 6,0 MILLIONS
DE PASSAGERS ACCUEILLIS
* DANS LE CONTEXTE CRÉÉ PAR L'INVASION DE L'UKRAINE PAR LA
RUSSIE
ET LES SANCTIONS INTERNATIONALES PRONONCÉES À L'ÉGARD DE LA
RUSSIE, LE GROUPE SUIT L'ÉVOLUTION DE LA SITUATION AFIN D'EN
DÉTERMINER LES CONSÉQUENCES À COURT, MOYEN ET LONG TERME
* LE GROUPE N'ANTICIPE PAS, EN L'ABSENCE D'ÉVOLUTION NOTABLE
DE LA
SITUATION, QUE LES CONSÉQUENCES DU CONFLIT SOIENT DE NATURE À
REMETTRE EN QUESTION SES PRÉVISIONS FINANCIÈRES ET SES
HYPOTHÈSES DE TRAFIC
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(Rédaction de Gdansk)