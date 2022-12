PARIS (Reuters) - Le trafic aérien sera "fortement perturbé" mercredi au départ et à l'arrivée des aéroports de Paris-Charles de Gaulle et d'Orly, près de Paris, en raison des averses de neige et pluies verglaçantes prévues en Ile-de-France, annonce mardi la Direction générale de l'aviation civile (DGAC).

"Des annulations et des retards significatifs sont à prévoir", précise dans un communiqué la DGAC, qui conseille aux voyageurs de reporter leur déplacement.

(Rédigé par Sophie Louet)