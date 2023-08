La pluie s'est abattue vendredi sur des pans entiers de la plus grande province céréalière de Chine, submergeant les exploitations agricoles et aggravant les inondations qui ont déjà submergé les villes du pays, alors que les secouristes se démènent pour limiter les dégâts causés par le typhon Doksuri.

Le nord-est du Heilongjiang, connu comme le "grand grenier du nord de la Chine", est la dernière région à subir les conséquences de Doksuri, qui a tué au moins 20 personnes, déplacé des milliers d'autres et inondé Pékin et plusieurs autres villes depuis qu'il a touché terre dans le sud il y a une semaine.

Dans le Heilongjiang, les autorités ont prévenu les habitants qu'ils devaient s'attendre à des phénomènes météorologiques plus violents, notamment des tornades, et ont levé l'alerte aux inondations à deux reprises depuis jeudi soir. Certaines zones pourraient recevoir plus de 100 mm de pluie en quelques heures, ont-elles ajouté.

Le plus ancien et le plus grand gisement de pétrole de Chine, Daqing, est également situé dans le Heilongjiang.

À Harbin, capitale de la province, deux véhicules ont plongé dans un gouffre apparu sur une voie rapide près d'une rivière en crue, ont rapporté les médias locaux. Des rizières ont également été inondées et les villageois des zones de basse altitude ont été invités à évacuer les lieux, ont rapporté les médias locaux.

Une vidéo largement diffusée sur les réseaux sociaux montre une chèvre bloquée sur un toit et un cochon essayant de nager contre les torrents.

Les tempêtes et les inondations ont également provoqué des coupures d'électricité dans la ville voisine de Shangzhi, où les supermarchés étaient à court de provisions, selon les médias. "Je n'ai réussi à obtenir que quelques bouteilles d'eau minérale et deux boîtes de nouilles instantanées", a déclaré un habitant de Shangzhi aux médias locaux après s'être précipité au supermarché à la suite des alertes à la tempête.

Plus au sud, dans la région productrice de maïs de Jilin, les autorités ont installé des camps pour les 12 550 personnes évacuées de la ville de Shulan, où 484,7 mm de pluie sont tombés au cours des trois derniers jours, ont rapporté les médias d'État.

LES INVESTISSEURS CHERCHENT DES RÉPONSES

Les inondations généralisées en Chine ont endommagé les terres agricoles et les zones industrielles, ce qui a incité les investisseurs inquiets à demander davantage d'informations aux entreprises cotées sur les bourses locales.

Le fabricant chinois de produits aérospatiaux Aerospace Hi-tech Holdings Group Co a déclaré que l'usine d'une unité située à Zhuozhou, dans la province de Hebei, avait été inondée.

"Certains équipements de production et d'alimentation ont été endommagés et la production a été suspendue", a déclaré la société dans un document boursier vendredi.

La ville de Zhuozhou, dans le nord de la province de Hebei, a reçu cette semaine des précipitations équivalentes à plus d'un an de pluie.

Qinghai Jinrui Mineral Development Co, un producteur de produits chimiques, a déclaré que les inondations dans une usine à Chongqing avaient entraîné une suspension d'urgence de la production.

L'installation de production touchée est une source principale de revenus, de sorte que la catastrophe aura un impact sur les performances de l'entreprise cette année, a déclaré Jinrui dans un communiqué.