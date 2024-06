Aerovate Therapeutics Inc. est une société biopharmaceutique au stade clinique. La société se concentre sur le développement de médicaments qui améliorent de manière significative la vie des patients atteints de maladies cardio-pulmonaires rares. Elle s'attache tout d'abord à faire progresser AV-101, sa formulation inhalée de poudre sèche d'imatinib pour le traitement de l'hypertension artérielle pulmonaire (HTAP), une maladie dévastatrice qui touche environ 70 000 personnes aux États-Unis et en Europe. L'imatinib oral a également démontré une amélioration statistiquement significative du critère principal, la distance de marche de six minutes, et de multiples critères hémodynamiques secondaires chez les patients atteints d'HTAP. L'AV-101, administré au moyen d'un inhalateur de poudre sèche, est conçu pour fournir des concentrations pulmonaires égales ou supérieures à celles observées avec la dose orale, tout en limitant les niveaux systémiques du médicament. L'HTAP est une maladie orpheline dont les besoins médicaux ne sont pas satisfaits et qui se caractérise par une pression élevée dans les vaisseaux transportant le sang du côté droit du cœur vers les poumons.

Secteur Recherche biotechnologique et médicale