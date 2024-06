AeroVironment, Inc. conçoit, développe, produit, livre et soutient un portefeuille de systèmes robotiques intelligents et multi-domaines ainsi que des services connexes pour les agences gouvernementales et les entreprises. Elle fournit des systèmes sans pilote (UMS), des systèmes de munitions flottantes (LMS) et des services connexes principalement à des organisations du gouvernement des États-Unis et à des gouvernements alliés internationaux. Ses segments comprennent les systèmes sans pilote (UMS), les systèmes de munitions flottantes (LMS) et MacCready Works (MW). Le segment UMS se concentre principalement sur les petits systèmes d'avions sans pilote (UAS), les systèmes d'avions sans pilote de taille moyenne et les véhicules terrestres sans pilote (UGV). Le segment LMS se concentre principalement sur les aéronefs à lanceur tubulaire qui se déploient en appuyant sur un bouton et volent à des vitesses plus élevées que les produits UAS de petite taille. Il comprend également des programmes de recherche et de développement financés par les clients. Le segment MW se concentre sur la recherche et le développement dans les domaines de la robotique, des capteurs, de l'analyse logicielle, de l'intelligence des données et de la connectivité.

Secteur Industrie aérospatiale et de défense