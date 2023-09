AeroVironment, Inc. conçoit, développe, produit, livre et soutient un portefeuille technologiquement avancé de systèmes robotiques intelligents et multi-domaines, ainsi que des services connexes pour les agences gouvernementales et les entreprises. Les segments de la société comprennent les systèmes de petits avions sans pilote (SUAS), les systèmes de missiles tactiques (TMS), les systèmes d'avions sans pilote de taille moyenne (MUAS) et tous les autres segments. Le segment SUAS se concentre principalement sur les produits conçus pour fonctionner de manière fiable à basse altitude dans une gamme de conditions environnementales. Le segment TMS se concentre principalement sur les aéronefs à lanceur tubulaire qui se déploient en appuyant sur un bouton. Le segment MUAS se concentre sur la conception, l'ingénierie, les outils et l'ingénierie des systèmes aériens et aéronautiques sans pilote, y compris les plates-formes aéroportées, les charges utiles et l'intégration des charges utiles, les systèmes de contrôle au sol, les équipements de soutien au sol et d'autres articles et services. Tous les autres segments comprennent les systèmes d'avions sans pilote à pseudo-satellite à haute altitude (HAPS), MacCready Works et UGV.

Secteur Industrie aérospatiale et de défense