AERWINS Technologies Inc. annonce des changements au sein de son conseil d'administration

AERWINS Technologies Inc. a annoncé la nomination de Kiran Sidhu au poste de président du conseil d'administration, avec effet immédiat. Kiran Sidhu est membre directeur de Catalyst Capital LLC, une société fondée en 1999 qui investit dans des entreprises en phase de démarrage, notamment dans les domaines de la technologie, de la biotechnologie et du cannabis. Il a été PDG et directeur de Halo Collective et, auparavant, directeur non exécutif et président du comité d'audit de Namaste Technologies Inc. En outre, M. Sidhu a été président-directeur général de Transact Network Ltd, qui a ensuite été vendue à The Bancorp Inc. en 2011.

Avant de fonder Transact Network, il a occupé le poste de directeur général chez Aspen Communications, une société indienne d'externalisation qui propose divers services, notamment la détection des fraudes dans le domaine du commerce électronique, la comptabilité et l'assistance complète des systèmes. M. Sidhu est actuellement administrateur non exécutif d'Aspen Communications. Au début de sa carrière, M. Sidhu a été directeur financier de On Stage Entertainment, dont il a supervisé l'introduction en bourse.

Il a également cofondé Nano Universe PLC et a occupé le poste de directeur financier, supervisant la cotation de la société sur le LSE-AIM. En outre, M. Sidhu a travaillé comme directeur dans le groupe de conseil stratégique de Price Waterhouse à Los Angeles et comme associé principal dans le domaine des fusions et acquisitions chez Merrill Lynch Capital Markets à New York. Il a obtenu un diplôme en informatique avec mention de l'université Brown en 1985 et un MBA en finance de la Wharton School of Business en 1987.

Suite à la nomination de M. Sidhu, les directeurs Mike Sayama et Marehiko Yamada ont démissionné d'AERWINS avec effet au 18 mai 2023 et au 15 mai 2023, respectivement.