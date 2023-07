The AES Corporation figure parmi les 1ers producteurs et distributeurs mondiaux d'électricité. L'activité du groupe s'organise autour de 2 pôles : - production et vente d'électricité : détention, à fin 2021, de 119 centrales électriques dans le monde, d'une capacité de production de 31 459 MW ; - distribution d'électricité. La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (31,7%), Chili (20,6%), République dominicaine (9,8%), Salvador (7,1%), Bulgarie (6,3%), Panama (5,3%), Brésil (4,2%), Mexique (4,2%), Argentine (3,5%), Colombie (3,4%), Vietnam (2,9%) et autres (1%).