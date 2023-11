Aether Industries Limited est une entreprise de fabrication de produits chimiques spécialisés basée en Inde. L'entreprise se concentre sur la production d'intermédiaires avancés et de produits chimiques de spécialité faisant appel à une chimie et à une technologie différenciées. L'entreprise est également un fournisseur de services de recherche et de fabrication sous contrat (CRAMS) et de services de fabrication sous contrat / exclusifs, basés sur la technologie, la recherche et le développement (R&D), et les installations de l'usine pilote. Les produits de la société trouvent des applications dans l'industrie pharmaceutique, l'agrochimie, la science des matériaux, les revêtements, la photographie de haute performance, les additifs et les segments pétrole et gaz de l'industrie chimique. La société mène ses activités à partir de deux sites de production situés à Sachin, Surat, Gujarat. Elle dessert plusieurs sites, notamment l'Italie, l'Espagne, l'Allemagne, les États-Unis et d'autres régions du monde.

Secteur Chimie de spécialité