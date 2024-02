Aethlon Medical, Inc. (Aethlon) est une société thérapeutique médicale qui se concentre sur le développement de l'Hemopurifier, un dispositif immunothérapeutique au stade clinique conçu pour lutter contre le cancer et la suppression des infections virales potentiellement mortelles, pour favoriser la propagation des métastases et pour inhiber les bienfaits des thérapies anticancéreuses. L'Hemopurifier est conçu pour réduire la présence d'exosomes circulants dérivés de tumeurs qui favorisent la suppression immunitaire. L'hémopurifiant aide à fixer et à éliminer plusieurs virus glycosylés différents, tels que le virus de l'immunodéficience humaine (VIH), le virus de l'hépatite C (VHC), la dengue, le virus du Nil occidental, plusieurs souches de grippe, Ebola, Chikungunya, la variole, la variole du singe, plusieurs virus de l'herpès, un pseudovirus apparenté au MERS-CoV, et d'autres encore. L'hémopurificateur est utilisé comme dispositif pour deux indications indépendantes : le traitement des personnes atteintes d'un cancer avancé ou métastatique et le traitement des virus mettant la vie en danger qui ne sont pas des thérapies approuvées.

Secteur Equipement et technologie médicale avancés