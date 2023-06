Aethlon Medical, Inc. (Aethlon) est une société de biotechnologie. La société se concentre sur le développement de produits destinés à diagnostiquer et à traiter les maladies mortelles et celles qui menacent les organes. Elle est impliquée dans le développement de l'Hémopurificateur, un système thérapeutique de filtration du sang indiqué pour les maladies infectieuses et le cancer. La société opère à travers deux segments : Aethlon et ESI. Le segment Aethlon représente ses activités thérapeutiques. Le segment ESI représente ses activités de diagnostic. Dans le domaine du cancer, l'Hémopurificateur est conçu pour épuiser la présence d'exosomes circulants dérivés des tumeurs qui favorisent la suppression immunitaire, favorisant la propagation des métastases. La société mène des essais cliniques chez des patients atteints d'un cancer de la tête et du cou avancé et métastatique. Elle se concentre sur le traitement des tumeurs solides qui sont traitées par des inhibiteurs de points de contrôle. L'hémopurificateur a été utilisé pour traiter des personnes infectées par le virus de l'immunodéficience humaine (VIH), le virus de l'hépatite C (VHC) et le virus Ebola.

Secteur Equipement et technologie médicale avancés