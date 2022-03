AEVIS VICTORIA SA / Mot-clé(s) : Résultat de ventes

AEVIS VICTORIA SA (AEVS:SW) annonce un chiffre d'affaires 2021 de CHF 895.9 millions, en hausse de 22.2%



09.03.2022 / 07:00 CET/CEST

Annonce événementielle au sens de l'art. 53 RC (SIX)

Le contenu relève de la responsabilité de l'émetteur.





Annonce événementielle au sens de l'art. 53 RC

Fribourg, le 9 mars 2022

AEVIS VICTORIA SA (AEVS:SW) annonce un chiffre d'affaires 2021 de CHF 895.9 millions, en hausse de 22.2%

La croissance organique s'élève à 7.0%

La société de participations AEVIS VICTORIA SA (AEVIS) a réalisé en 2021 un chiffre d'affaires opérationnel de CHF 895.9 millions, en augmentation significative de 22.2% comparé à 2020 (CHF 733.0m). La performance de la branche hospitalière est encourageante, tandis que la branche hôtelière, qui se remet graduellement de la pandémie, est restée affectée par la crise en 2021. Après une année 2020 difficile, le groupe a renoué avec les chiffres noirs sur une base consolidée en 2021 et proposera la distribution d'un dividende à l'Assemblée Générale.

Swiss Medical Network a réalisé une croissance organique de 6.3% et élargi son périmètre de consolidation: les participations dans Rosenklinik (Rapperswil) et Privatklinik Pyramide am See (Zurich) se montent désormais à 100% et sa participation dans l'Hôpital du Jura bernois SA à 52%. Dans le secteur des soins de premier recours, Swiss Medical Network a repris 80% du capital des 11 Xundheitszentren de la Caisse des Médecins. Le chiffre d'affaires de Swiss Medical Network a ainsi augmenté de 19.1% à CHF 760.2 millions (2020: CHF 638.5m, 2019: CHF 622.5m). La croissance organique de 6.3% est liée au recrutement continu de nouveaux médecins et à l'attractivité accrue des établissements du groupe pour les collaborateurs et les patients.

La branche hôtelière est restée impactée par la crise sanitaire, plus particulièrement au premier semestre de 2021, suite à la fermeture des restaurants, les restrictions de voyage et l'absence quasi totale d'activités MICE (réunions, incentives, congrès, expositions). Les hôtels du groupe ont néanmoins réalisé de meilleurs résultats qu'en 2020 et enregistrent une croissance organique du chiffre d'affaires de 7.2% (hors indemnités de cas de rigueur). Le chiffre d'affaires de la branche hôtelière a augmenté de 58.4% à CHF 115.2 millions (2020: CHF 72.7m). Environ 20% de ces revenus n'ont pas été générés par l'activité opérationnelle mais sont attribués aux indemnités de cas de rigueur et d'assurances pour 2020 et 2021.

Au niveau holding (non consolidé), AEVIS a fortement augmenté ses revenus financiers à CHF 216.4 millions (2020: CHF 16.2m), grâce notamment à la cession de 10% de Swiss Medical Network SA à Medical Properties Trust, Inc.



AEVIS publiera son Rapport Annuel 2021 le 31 mars 2022.



Pour plus d'informations:

AEVIS VICTORIA SA Media and Investor Relations: c/o Dynamics Group, Zurich

Philippe R. Blangey, prb@dynamicsgroup.ch, +41 79 785 46 32

Séverine Van der Schueren, svanderschueren@aevis.com, +41 79 635 04 10



AEVIS VICTORIA SA - Investing for a better life

AEVIS VICTORIA SA investit dans les services à la personne, le healthcare, l'hôtellerie, les sciences de la vie et le lifestyle. Les principales participations d'AEVIS sont Swiss Medical Network SA (90%), le seul réseau privé suisse d'hôpitaux présent dans les trois principales régions linguistiques du pays; Victoria-Jungfrau AG, chaîne hôtelière exploitant dix palaces en Suisse et à l'étranger; Infracore SA (30%), filiale dédiée à l'infrastructure médicale, un segment immobilier dédié aux hôtels ; Medgate, le leader incontesté dans le domaine de la télémédecine en Suisse, et NESCENS SA, une marque dédiée à la prévention et au better aging. AEVIS est coté sur le segment Swiss Reporting de SIX Swiss Exchange (AEVS.SW). www.aevis.com.