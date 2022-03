AEVIS VICTORIA SA / Mot-clé(s) : Achat

AEVIS VICTORIA SA (AEVS:SW): la branche hôtelière acquiert L'Oscar Hôtel au centre de Londres pour GBP 60 millions.



Fribourg, le 1er mars 2022

La branche hôtelière d'AEVIS VICTORIA SA (AEVIS) élargit son portefeuille hôtelier avec l'acquisition d'un premier établissement international, l'hôtel cinq étoiles L'Oscar, situé au centre de Londres. Victoria Jungfrau AG a acquis la société d'exploitation et Swiss Hotel Properties SA, la société immobilière dédiée à l'hôtellerie d'AEVIS, a acquis en pleine propriété (Freehold) l'immeuble historique ainsi qu'un immeuble adjacent. L'investissement global se monte à GBP 60 millions, pour une surface de plancher totale de 5'200m2. L'hôtel réalisera à terme un chiffre d'affaires annuel de plus de GBP 20 millions et sera consolidé dès le 1er mars 2022. L'acquisition de l'Oscar renforce encore le partenariat avec Michel Reybier Hospitality, à l'instar des autres hôtels de la branche hôtelière d'AEVIS.

L'Oscar a rouvert pour la première fois ses portes au printemps 2018, après une rénovation complète. Il propose actuellement 39 chambres et suites spacieuses, deux bars, un restaurant de 74 places et plusieurs salles de réception. La rénovation a été réalisée par l'architecte Jacques Garcia, également connu pour sa collaboration avec Michel Reybier à La Réserve Genève, La Réserve Paris, La Chartreuse du Cos d'Estournel et plus récemment La Réserve Ramatuelle. Une extension, comprenant un Spa et une dizaine de chambres et suites sera réalisée dans l'immeuble adjacent d'ici à 2023.

L'Oscar est situé à Holborn, Southampton Row, entre Covent Garden et Bloomsbury et non loin du British Museum. Le bâtiment, ancien siège de l'Eglise Baptiste anglaise est listé en tant qu'édifice particulièrement important et d'un intérêt spécial au Royaume-Uni.

