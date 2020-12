EQS Group-Ad-hoc: AEVIS VICTORIA SA / Mot-clé(s) : Achat/Augmentation du capital

AEVIS VICTORIA SA - Acquisition de l'Hôtel Schweizerhof: AEVIS renforce la position de sa branche hôtelière à Zermatt



10.12.2020 / 17:45 CET/CEST

AEVIS VICTORIA SA - Acquisition de l'Hôtel Schweizerhof: AEVIS renforce la position de sa branche hôtelière à Zermatt



AEVIS VICTORIA SA (AEVIS) a signé aujourd'hui un accord concernant l'acquisition de l'Hôtel Schweizerhof, un hôtel de luxe situé à Zermatt, construit en 1982 et entièrement rénové en 2018. AEVIS acquiert la société d'exploitation et la société immobilière de l'Hôtel Schweizerhof, toutes deux détenues indirectement par Michel Reybier. La transaction est structurée sous la forme d'un apport en nature par le biais d'une augmentation de capital autorisée d'AEVIS. L'acquisition de l'hôtel Schweizerhof s'inscrit dans la stratégie d'intégration des Hôtels Seiler et Victoria-Jungfrau sous la bannière Michel Reybier Hospitality, permettant la réalisation de synergies additionnelles et une coordination optimale des activités hôtelières. Cette intégration renforce la position d'AEVIS sur le marché prometteur des hôtels de luxe à Zermatt. Le Groupe y exploite désormais quatre hôtels (Mont Cervin*****, Petit Cervin*****, Monte Rosa**** et Schweizerhof****), qui comptent ensemble près de 300 chambres. L'Hôtel Schweizerhof, idéalement situé au centre du village sur la Bahnhofstrasse, compte 95 chambres, trois restaurants et un espace wellness. Comme tous les hôtels développés par Michel Reybier Hospitality, l'Hôtel Schweizerhof met en avant l'offre F&B tant pour les clients de l'hôtel que les clients externes. Situé au c?ur de Zermatt, à côté de la gare, l'hôtel devrait générer à terme un chiffre d'affaires de près de CHF 15 millions. La superficie du terrain s'élève à 3'143 m2 et la surface bâtie à 8'007 m2, répartis sur deux immeubles, cinq niveaux et un sous-sol. Le prix d'acquisition total s'élève à CHF 63.2 millions. Ce prix est entièrement réglé par une reprise de dette hypothécaire de CHF 24.5 millions et l'émission de 3'108'479 nouvelles actions AEVIS dans le cadre d'une augmentation de capital, au prix de CHF 12.45 par action. Les nouvelles actions seront cotées à partir du 14 décembre 2020. AEVIS a réalisé plusieurs expertises indépendantes de la société d'exploitation et de l'immeuble hôtelier. Pour plus d'informations:

AEVIS VICTORIA SA Media and Investor Relations: c/o Dynamics Group, Zurich

Philippe R. Blangey, prb@dynamicsgroup.ch, +41 (0) 43 268 32 35 ou +41 (0) 79 785 46 32

Séverine Van der Schueren, svanderschueren@aevis.com, +41 (0) 79 635 04 10



AEVIS VICTORIA SA - Investing for a better life

AEVIS VICTORIA SA investit dans les services à la personne, le healthcare, l'hôtellerie, les sciences de la vie et le lifestyle. Les principales participations d'AEVIS sont Swiss Medical Network, le seul réseau privé suisse d'hôpitaux présent dans les trois principales régions linguistiques du pays; Victoria-Jungfrau AG, chaîne hôtelière exploitant des palaces en Suisse ; Infracore SA (30% directement et indirectement), filiale dédiée à l'infrastructure médicale, un segment immobilier dédié aux hôtels ; Medgate, le leader incontesté dans le domaine de la télémédecine en Suisse, et NESCENS SA, une marque dédiée à la prévention et au better aging. AEVIS est coté sur le segment Swiss Reporting de SIX Swiss Exchange (AEVS.SW). www.aevis.com.

