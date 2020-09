EQS Group-Ad-hoc: AEVIS VICTORIA SA / Mot-clé(s) : Achat

AEVIS VICTORIA SA: Acquisition du Centre Médical Bienne - Swiss Medical Network renforce son réseau dans l'Arc jurassien



01.09.2020 / 17:44 CET/CEST

COMMUNIQUÉ DE PRESSE



Acquisition du Centre Médical Bienne



Swiss Medical Network renforce son réseau dans l'Arc jurassien



Idéalement situé au c?ur de la zone commerciale de Bienne, le Centre Médical Bienne (CMB) pratique une médecine de premier recours innovante et poursuivra sa mission en rejoignant Swiss Medical Network.



Aisément accessible, le Centre Médical Bienne s'étend sur 3500 m2 réparti sur cinq étages. Les médecins de famille y assurent la coordination des soins, guident, conseillent et informent les patients qu'ils suivent sur le long terme. Ils travaillent en équipe avec de nombreux spécialistes, mais également des assistants médicaux et des infirmiers formés à cet effet, des physiothérapeutes, des centres de conseils, les services de soins à domicile, etc. Cette prise en charge complète du patient, quel que soit son âge, est un concept unique en son genre. Tout est conçu pour permettre aux médecins de famille, aux pédiatres et spécialistes d'exercer leur profession dans des conditions optimales - laboratoire, plateau technique et radiologie de pointe - et pour le plus grand confort des patients.

En intégrant Swiss Medical Network, le Centre Médical Bienne poursuivra ses activités dans le même esprit. Son fondateur, le Dr Walter Koch, continuera d'exercer sur le site en qualité de Directeur du Centre Médical Bienne et médecin pédiatre. Les emplois seront préservés.

La stratégie de prise en charge du CMB s'accorde parfaitement avec celle de Swiss Medical Network, groupe de 21 hôpitaux et cliniques présent dans 13 cantons, actif dans le développement d'un réseau de centres ambulatoires. Il détient aujourd'hui une vingtaine de centres de premiers recours, reliés à ses établissements ou en sites propres.

Cette acquisition dans le canton de Berne suit de peu la prise de participation du groupe dans l'Hôpital du Jura bernois (35%, janvier 2020). Des synergies complémentaires à celles déjà en place au CMB permettront d'étendre les services à la population biennoise, bernoise, jurasienne et au-delà.

En effet, également bien implanté dans les cantons voisins de Neuchâtel, d'Argovie et de Soleure, Swiss Medical Network voit au-delà des frontières cantonales et focalise son attention sur l'ensemble des habitants de la région de l'Arc jurassien et du Mittelland.

Par ailleurs, précise Dino Cauzza, CEO Swiss Medical Network, « l'acquisition du Centre Médical Bienne est une étape menant vers le développement de notre offre régionale de soins intégrés. Celle-ci s'inscrit parfaitement dans la ligne stratégique fixée par le Conseil fédéral pour la politique sanitaire, soit la maîtrise des coûts de la santé par une prise en charge globale et harmonisée des patients. »



A propos de Swiss Medical Network

Swiss Medical Network est l'un des deux groupes privés d'hôpitaux et de cliniques de Suisse. Il dispose d'une infrastructure médicale à la pointe de la technologie et offre aux patients des soins de premier ordre, tant ambulatoires que stationnaires, dans toutes les spécialités. Près de 2'000 médecins et 3'000 collaborateurs exercent leur activité dans les 21 établissements et autant de centres ambulatoires que compte le groupe, présent dans 13 cantons et dans les trois régions linguistiques du pays.

Les établissements disposent, au total, d'un millier de lits et plus de 51'000 interventions chirurgicales y sont pratiquées chaque année. Les cliniques des cantons d'Argovie, Bâle, Berne, Fribourg, Neuchâtel, Schaffhouse, St-Gall, Soleure, du Tessin et du Valais figurent sur les listes hospitalières et assurent un mandat de service public. Les prestations stationnaires des cliniques des cantons de Genève, Vaud et Zurich relèvent du cadre prévu par les assurances complémentaires, les prestations ambulatoires sont accessibles à tous, quelle que soit la couverture d'assurance.



Swiss Medical Network est une filiale détenue à 100% par la société AEVIS VICTORIA SA, cotée à la SIX Swiss Exchange.

