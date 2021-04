EQS Group-Ad-hoc: AEVIS VICTORIA SA / Mot-clé(s) : Assemblée générale

AEVIS VICTORIA SA: Assemblée Générale ordinaire le 29 avril 2021



08.04.2021 / 07:00 CET/CEST

Publication d'un communiqué ad hoc en vertu de l'article 53 du RC

Le contenu relève de la responsabilité de l'émetteur.



Communiqué de presse Fribourg, le 8 avril 2021 AEVIS VICTORIA SA - Assemblée Générale ordinaire le 29 avril 2021



AEVIS VICTORIA SA (AEVIS) tiendra son Assemblée Générale ordinaire pour l'exercice 2020 le jeudi 29 avril 2021 à 14h30 au Bellevue Palace à Berne. Conformément à l'article 27 de l'Ordonnance 3 COVID-19 et selon décision du Conseil d'administration d'AEVIS, les actionnaires ne peuvent exercer leurs droits de vote que par l'intermédiaire du Représentant indépendant. Toute participation physique à l'Assemblée générale ordinaire par les actionnaires ou par d'autres représentants est impossible. En sus des points ordinaires de l'Assemblée, les actionnaires sont appelés à approuver la réélection individuelle de Christian Wenger (comme membre et Président), Raymond Loretan, Antoine Hubert, Michel Reybier, Anne-Flore Reybier, Antoine Kohler et Dr Cédric A. George pour un mandat d'un an jusqu'à la prochaine Assemblée Générale ordinaire. Le Conseil d'administration propose ensuite de réélire MM. Cédric A. George et Antoine Kohler comme membres du Comité de Nomination et de Rémunération, Me Jacques-Daniel Noverraz comme Représentant indépendant et Berney Associés Audit SA comme organe de révision pour l'exercice 2021. Les actionnaires se prononceront enfin sur la prolongation du capital autorisé, permettant au Conseil d'administration d'augmenter jusqu'au 28 avril 2023 le capital-actions d'un montant nominal de CHF 36'186'521 en vue du financement d'éventuelles acquisitions. L'Ordre du jour de l'Assemblée Générale pour l'exercice 2020 peut être téléchargé à partir du lien suivant : https://www.aevis.com/_media/2021/04/ago_2020.pdf Pour plus d'informations:

AEVIS VICTORIA SA Media and Investor Relations: c/o Dynamics Group, Zurich

Philippe R. Blangey, prb@dynamicsgroup.ch, +41 79 785 46 32

Séverine Van der Schueren, svanderschueren@aevis.com, +41 79 635 04 10



AEVIS VICTORIA SA - Investing for a better life

AEVIS VICTORIA SA investit dans les services à la personne, le healthcare, l'hôtellerie, les sciences de la vie et le lifestyle. Les principales participations d'AEVIS sont Swiss Medical Network, le seul réseau privé suisse d'hôpitaux présent dans les trois principales régions linguistiques du pays; Victoria-Jungfrau AG, chaîne hôtelière exploitant des palaces en Suisse ; Infracore SA (30% directement et indirectement), filiale dédiée à l'infrastructure médicale, un segment immobilier dédié aux hôtels ; Medgate, le leader incontesté dans le domaine de la télémédecine en Suisse, et NESCENS SA, une marque dédiée à la prévention et au better aging. AEVIS est coté sur le segment Swiss Reporting de SIX Swiss Exchange (AEVS.SW). www.aevis.com

Fin du communiqué ad hoc