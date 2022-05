AEVIS VICTORIA SA / Mot-clé(s) : Déclaration intermédiaire

Annonce événementielle au sens de l?art. 53 RC Fribourg, le 19 mai 2022 AEVIS VICTORIA SA ? Chiffre d'affaires consolidé du premier trimestre 2022 en hausse de 61.6% à CHF 316.3 millions L?EBITDA atteint CHF 65.1 millions et le résultat avant impôts se monte à CHF 48.6 millions La société de participations AEVIS VICTORIA (AEVIS) a réalisé des résultats en forte hausse au premier trimestre 2022. Une forte croissance a été enregistrée au sein de Swiss Medical Network et de la division hôtelière, dont les activités se sont normalisées suite à la levée totale des mesures liées à la pandémie. La cession de la participation dans Medgate a généré une plus-value significative et toutes les participations du groupe ont vu leurs résultats progresser. Au niveau consolidé, AEVIS a réalisé un chiffre d?affaires total de CHF 316.3 millions au premier trimestre 2022, représentant une hausse significative de 61.6% par rapport à 2021 (CHF 195.7 millions) et de 78.4% par rapport aux niveaux d?avant pandémie (2019: CHF 177.3 millions). La croissance organique des activités opérationnelles, excluant le gain sur la vente de Medgate (CHF 47.1 millions) et les acquisitions effectuées en 2021 et début 2022, s?est élevée à 14.9%. L'EBITDA a nettement augmenté à CHF 65.1 millions au cours de la période sous revue (2021: CHF 13.6 millions). Swiss Medical Network a fortement étendu son périmètre de consolidation durant le deuxième semestre 2021 (augmentation des participations dans l?Hôpital du Jura bernois SA à 52%, Rosenklinik AG à 100% et Klinik Pyramide am See AG à 100% ; acquisition de 80% des 11 Xundheitszentren de la Caisse des Médecins), ce qui a généré au premier trimestre une croissance de 30.3% de son chiffre d'affaires total à CHF 224.7 millions (2021: CHF 172.5 millions). La croissance organique des hôpitaux du groupe s?élève quant à elle à 2.1%. Le chiffre d'affaires net (hors frais médicaux) a atteint CHF 195.5 millions, en hausse de 33.5% par rapport à 2021 (CHF 146.4 millions). La division hôtelière, composée de dix hôtels 4 et 5 étoiles en Suisse, se rétablit des restrictions de voyage et des fermetures temporaires imposées par la pandémie et a réalisé une croissance organique substantielle de 145.9%. Le chiffre d'affaires des hôtels a augmenté de CHF 16.8 millions à CHF 41.3 millions. L?acquisition fin mars 2022 du boutique hôtel « L?Oscar » à Londres (Royaume-Uni), n?a pas d?impact sur les comptes du premier trimestre. Dans le cadre de son activité d?investissement, le portefeuille de participations actuel du groupe devrait générer en 2022 des dividendes et plus-values importants au niveau de la holding et permettre la poursuite et le renforcement de sa politique de dividende ordinaire en 2023. Pour plus d?informations:

