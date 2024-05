AEVIS VICTORIA SA / Mot-clé(s) : Autres

AEVIS VICTORIA SA – Chiffre d'affaires des divisions opérationnelles en hausse, prévisions positives pour l'exercice en cours. La croissance au premier trimestre 2024 s'élève à 7.2%.



02.05.2024

Annonce événementielle au sens de l'art. 53 RC (SIX)

Annonce événementielle au sens de l’art. 53 RC Fribourg, le 2 mai 2024 AEVIS VICTORIA SA – Chiffre d’affaires des divisions opérationnelles en hausse, prévisions positives pour l’exercice en cours. La croissance au premier trimestre 2024 s’élève à 7.2%. Le chiffre d’affaires consolidé d’AEVIS VICTORIA SA (AEVIS) du premier trimestre 2024 s’est établi à CHF 281.9 millions (1Q2023 : CHF 263.0m), en hausse de 7.2%. Les divisions opérationnelles d’AEVIS, Swiss Medical Network et MRH Switzerland AG, ont très bien performé au premier trimestre 2024, avec une croissance organique des revenus de 6.2%. La croissance se poursuit au deuxième trimestre et le groupe travaille activement à la réduction des charges opérationnelles. Swiss Medical Network SA a réalisé un chiffre d’affaires de CHF 213.0 millions (1Q2023 : CHF 203.6m), en croissance de 4.6%. Toutes les cliniques de Swiss Medical Network bénéficient de contrats avec l’ensemble des assurances suisses. Swiss Medical Network a inauguré au 1er janvier 2024 une première région de soins intégrés dans l’Arc Jurassien avec le produit exclusif d’assurance « Viva » développé en partenariat avec Visana. Avec « Viva », Visana et Swiss Medical Network ouvrent la voie à une transformation radicale du système de santé en Suisse. D’autres régions suivront en 2025 et 2026. Fabrice Zumbrunnen, CEO d’AEVIS, a également repris au 1er mai 2024 le rôle d’Administrateur délégué de Swiss Medical Network en remplacement d’Antoine Hubert qui demeure au Conseil d’administration. Fabrice Zumbrunnen a œuvré activement dès juin 2023 aux côtés des équipes du Réseau de l’Arc pour la mise en place de Viva. MRH Switzerland AG (ex-Victoria-Jungfrau AG) poursuit sa croissance avec un chiffre d’affaires consolidé en hausse de 15.0% à CHF 64.7 millions (1Q2023 : CHF 56.3m), porté par une croissance organique de 13.8%, notamment à Davos, Interlaken et Zermatt. Pour plus d’informations :

AEVIS VICTORIA SA Media and Investor Relations : c/o Dynamics Group, Zurich

Philippe R. Blangey, prb@dynamicsgroup.ch, +41 79 785 46 32

Séverine Van der Schueren, svanderschueren@aevis.com, +41 79 635 04 10 AEVIS VICTORIA SA - Investing for a better life

AEVIS VICTORIA SA investit dans les services à la personne, la santé, l’hôtellerie, les sciences de la vie et le lifestyle. Les principales participations d’AEVIS sont Swiss Medical Network SA (80%, directement et indirectement), le seul réseau privé suisse d’hôpitaux présent dans les trois principales régions linguistiques du pays; MRH Switzerland AG (ex-Victoria-Jungfrau AG), chaîne hôtelière exploitant onze palaces en Suisse et à l’étranger; Infracore SA (30%, directement et indirectement), filiale dédiée à l’infrastructure médicale, Swiss Hotel Properties SA, un segment immobilier dédié aux hôtels, et NESCENS SA, une marque dédiée à la prévention et au better aging. AEVIS est coté sur le segment Swiss Reporting de SIX Swiss Exchange (AEVS.SW). www.aevis.com.

