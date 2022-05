AEVIS VICTORIA SA / Mot-clé(s) : Autres

Annonce événementielle au sens de l?art. 53 RC Fribourg, le 6 mai 2022 AEVIS VICTORIA SA: Facilité de crédit renouvelable de CHF 250 millions pour Swiss Medical Network SA Swiss Medical Network SA, le deuxième groupe privé d?hôpitaux et de cliniques en Suisse et la plus importante filiale d?AEVIS VICTORIA SA, bénéficie d'une nouvelle ligne de crédit renouvelable de

CHF 250 millions, mise à disposition par un consortium bancaire suisse conduit par le Crédit Suisse (Suisse) SA. Cette facilité de crédit remplace la ligne de crédit renouvelable existante de CHF 120 millions qui avait été mise en place en 2017. La facilité de crédit d'une durée de cinq ans est mise à disposition du réseau de cliniques à des fins commerciales générales et en vue de financer son développement. Les conditions et covenants ont pu être améliorés, notamment grâce au meilleur niveau de maturité de Swiss Medical Network, et offrent une flexibilité accrue au groupe. Pour plus d?informations:

AEVIS VICTORIA SA investit dans les services à la personne, le healthcare, l?hôtellerie, les sciences de la vie et le lifestyle. Les principales participations d?AEVIS sont Swiss Medical Network SA (90%, directement et indirectement), le seul réseau privé suisse d?hôpitaux présent dans les trois principales régions linguistiques du pays; Victoria-Jungfrau AG, chaîne hôtelière exploitant dix palaces en Suisse et à l?étranger; Infracore SA (30%, directement et indirectement), filiale dédiée à l?infrastructure médicale, Swiss Hotel Properties SA, un segment immobilier dédié aux hôtels, et NESCENS SA, une marque dédiée à la prévention et au better aging. AEVIS est coté sur le segment Swiss Reporting de SIX Swiss Exchange (AEVS.SW). www.aevis.com.



