AEVIS VICTORIA SA: Swiss Medical Network devient actionnaire majoritaire de l'Hôpital du Jura bernois SA



30.08.2021 / 17:40 CET/CEST

Fribourg, le 30 août 2021

AEVIS VICTORIA SA (AEVIS) annonce que sa filiale Swiss Medical Network SA a exercé ce jour son option d'achat de 17% supplémentaires du capital-actions de l'Hôpital du Jura Bernois SA (HJB SA) au prix de CHF 13 millions. Swiss Medical Network devient ainsi actionnaire majoritaire de la société (52%), pour un investissement total de près de CHF 40 millions. Le canton de Berne conserve 48% du capital social. AEVIS et Swiss Medical Network s'engagent à soutenir et poursuivre les projets d'HJB SA à St-Imier, à Moutier et dans l'Arc jurassien avec des investissements prévus de plus de CHF 25 millions. HJB SA sera consolidée par intégration globale dans le périmètre de consolidation d'AEVIS dès le 1er septembre 2021.

Pour plus d'informations:

AEVIS VICTORIA SA Media and Investor Relations: c/o Dynamics Group, Zurich

Philippe R. Blangey, prb@dynamicsgroup.ch, +41 79 785 46 32

Séverine Van der Schueren, svanderschueren@aevis.com, +41 79 635 04 10



