AEVIS VICTORIA SA – AEVIS VICTORIA a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de CHF 1.143 milliard en 2022, en hausse de 27.8% (CHF 895.0m).



09.03.2023

Annonce événementielle au sens de l’art. 53 RC Fribourg, le 9 mars 2023 AEVIS VICTORIA SA (AEVS:SW) – AEVIS VICTORIA a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de CHF 1.143 milliard en 2022, en hausse de 27.8% (CHF 895.0m). La croissance organique a accéléré à 11.8%, portée par l’hôtellerie. La société de participation fribourgeoise AEVIS VICTORIA SA (AEVIS) a réalisé en 2022 un chiffre d’affaires de CHF 1.143 milliard, en hausse de 27.8%. L’excellent résultat est notamment porté par la normalisation des conditions dans l’hôtellerie et la consolidation de l’Hôpital du Jura Bernois SA. A périmètre constant, la croissance organique s’est élevée à 11.8%. Les diverses divisions du groupe ont vu leurs résultats progresser et la société proposera à l’Assemblée générale le versement d’un dividende. Swiss Medical Network SA, filiale du groupe active dans les hôpitaux et organisations de soins, a réalisé un chiffre d’affaires de CHF 915.8 millions, en hausse de 20.5% (2021: CHF 760.1m). L’Hôpital du Jura Bernois SA (HJB), consolidé sur 12 mois, contribue largement à cette hausse, la croissance organique s’établissant à 3.7%. Avec l’entrée au capital d’HJB de Visana Beteiligungen AG début 2023, la participation de Swiss Medical Network se réduit de 52% à 35.1% et ne sera plus consolidée en 2023. La société Hôpital du Jura Bernois SA est devenue Réseau de l’Arc SA et constitue la première vraie organisation de soins intégrés en Suisse. Grâce à son partenariat avec Visana, le Réseau de l’Arc proposera en septembre 2023 son propre plan de santé valable dès le 1er janvier 2024 et disponible pour tous les habitants de l’Arc Jurassien. Victoria-Jungfrau AG, division hôtelière du groupe, progresse de 35.1% à CHF 154.5 millions (2021: CHF 114.3m), l’activité ayant retrouvé les niveaux de 2019. La croissance organique s’élève à 30.2% et même à 72.9% excluant les indemnités pour cas de rigueur reçus en 2021. Les activités MICE (réunions, incentives, congrès et évènements) se normalisent peu à peu mais ne retrouveront pas leur niveau d’avant crise avant 2024. Cette activité a été largement compensée par une augmentation de la clientèle individuelle. La bonne tenue de l’activité se poursuit depuis le début de l’année 2023. Les autres revenus (immobilier, investissements et divers) contribuent pour environ CHF 70 millions au chiffre d’affaires du Groupe. AEVIS publiera ses résultats complets et détaillés le 31 mars 2023. Pour plus d’informations: AEVIS VICTORIA SA Media and Investor Relations: c/o Dynamics Group, Zurich

