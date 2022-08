AEVIS VICTORIA SA / Mot-clé(s) : Résultat de ventes

Annonce événementielle au sens de l’art. 53 RC Fribourg, le 24 août 2022 AEVIS VICTORIA SA – AEVS.SW: Chiffre d’affaires en augmentation de 42.6% au 1er semestre 2022 à CHF 584.2 millions (2021: CHF 409.8m) Les diverses acquisitions dans les secteurs hôteliers et hospitaliers portent leurs fruits. La croissance organique se monte à 9.8% AEVIS VICTORIA voit son chiffre d’affaires consolidé augmenter massivement au 1er semestre 2022 en raison de la normalisation de la situation dans le secteur hôtelier et des diverses acquisitions réalisées en 2020, 2021 et 2022. Le chiffre d’affaires total a augmenté de 42.6% à CHF 584.2 millions (2021: CHF 409.8m), porté par une croissance organique de 9.8% et la consolidation des entités récemment acquises dans le secteur hospitalier. La branche hôtelière (Victoria Jungfrau) a vu la situation se normaliser après la levée des restrictions liées au Covid et a réalisé un chiffre d’affaires de CHF 80.2 millions (2021: CHF 52.9m) au 1er semestre 2022. La croissance de cette branche est essentiellement organique, puisque L’Oscar Hotel London, acquis en mars 2022, ne contribue qu’à hauteur de CHF 1.7 million à la croissance. La faible reprise des activités MICE (réunions, incentives, congrès, événements) a été compensée par une forte augmentation de la clientèle individuelle. La branche hospitalière (Swiss Medical Network) réalise un chiffre d’affaires brut en croissance de 30.5% à CHF 450.0 millions (2021: CHF 344.7m) grâce à une croissance organique de 4.7% et à la consolidation de l’Hôpital du Jura Bernois, des cliniques Pyramide am See et Rosenklinik ainsi que des Xundheitzentren. Le chiffre d’affaires net (hors honoraires médicaux) augmente de 33.9% à CHF 392.2 millions (2021: CHF 293.0m) Les activités d’investissement d’AEVIS VICTORIA contribuent quant à elles à CHF 51.3 millions de chiffre d’affaires, notamment grâce à la cession de la participation dans Medgate au groupe Otto. AEVIS VICTORIA publiera son Rapport Semestriel 2022 complet le 16 septembre 2022. Pour plus d’informations: AEVIS VICTORIA SA Media and Investor Relations: c/o Dynamics Group, Zurich

Philippe R. Blangey, prb@dynamicsgroup.ch, +41 79 785 46 32

Séverine Van der Schueren, svanderschueren@aevis.com, +41 79 635 04 10 AEVIS VICTORIA SA - Investing for a better life AEVIS VICTORIA SA investit dans les services à la personne, le healthcare, l’hôtellerie, les sciences de la vie et le lifestyle. Les principales participations d’AEVIS sont Swiss Medical Network SA (90%, directement et indirectement), le seul réseau privé suisse d’hôpitaux présent dans les trois principales régions linguistiques du pays; Victoria-Jungfrau AG, chaîne hôtelière exploitant dix hôtels haut de gamme en Suisse et à l’étranger; Infracore SA (30%, directement et indirectement), filiale dédiée à l’infrastructure médicale, Swiss Hotel Properties SA, un segment immobilier dédié aux hôtels, et NESCENS SA, une marque dédiée à la prévention et au better aging. AEVIS est coté sur le segment Swiss Reporting de SIX Swiss Exchange (AEVS.SW). www.aevis.com.

