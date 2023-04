AEVIS VICTORIA SA / Mot-clé(s) : Assemblée générale

AEVIS VICTORIA SA – Assemblée Générale ordinaire le 9 mai 2023



18.04.2023 / 07:00 CET/CEST

Fribourg, le 18 avril 2023

AEVIS VICTORIA SA – Assemblée Générale ordinaire le 9 mai 2023

Distribution ordinaire de CHF 0.45 par action et distribution extraordinaire de CHF 0.30 par action

AEVIS VICTORIA SA (AEVIS) tiendra son Assemblée Générale ordinaire pour l’exercice 2022 le mardi 9 mai 2023 à 14h00. L’assemblée générale se déroulera sous forme électronique et sans lieu de réunion physique (Assemblée virtuelle).

Les comptes statutaires d’AEVIS (holding, non consolidés) présentent des revenus de CHF 82.9 millions, provenant principalement des dividendes perçus des participations et du gain sur la vente de la participation minoritaire Medgate. Le bénéfice statutaire s'est élevé à CHF 67.4 millions. Par conséquent, le Conseil d’administration propose aux actionnaires une distribution ordinaire de CHF 0.45 par action et une distribution extraordinaire de CHF 0.30 par action. Le Conseil confirme ainsi sa politique de dividende de la société et sa volonté de partager avec les actionnaires la valeur créée par l’entreprise.

En cas d’approbation de la proposition, la distribution du dividende ordinaire de CHF 0.45 par action sera versée à partir du 3 juillet 2023 (date ex le 29 juin 2023). La distribution d’un dividende extraordinaire de CHF 0.30 par action sera quant à elle versée à partir du 2 octobre 2023 (date ex le 28 septembre 2023).

En sus des points ordinaires de l’Assemblée, les actionnaires sont appelés à approuver la réélection individuelle de Christian Wenger (comme membre et Président), Raymond Loretan, Antoine Hubert, Michel Reybier, Antoine Kohler et Dr Cédric A. George pour un mandat d’un an jusqu’à la prochaine Assemblée Générale ordinaire. Le Conseil d’administration propose ensuite de réélire MM. Cédric A. George et Antoine Kohler comme membres du Comité de Nomination et de Rémunération, Me Jacques-Daniel Noverraz comme Représentant indépendant et Berney Associés Audit SA comme organe de révision pour l’exercice 2023.

Les actionnaires se prononceront aussi sur des modifications statutaires en lien avec les nouvelles dispositions du Code des obligations concernant le Droit de la société anonyme, plus particulièrement concernant le capital-actions, le registre des actions, l’obligation de présenter une offre, les organes et l’affectation du bénéfice, les mandats en dehors de la société et les publications.

Les actionnaires seront sollicités pour approuver le remplacement du capital autorisé par une marge de fluctuation de capital allant de CHF 42’264'730 (limite inférieure) à CHF 126'794'190 (limite supérieure). Le Conseil d’administration est ainsi autorisé, dans les limites de la marge de fluctuation, d’augmenter et/ou de réduire le capital-actions, pour une période de cinq ans. Les actionnaires voteront également l’augmentation du capital conditionnel pour des emprunts avec droit de conversion de CHF 34'210'000 à CHF 38'979'730.

L’Ordre du jour de l’Assemblée Générale pour l’exercice 2022 peut être téléchargé à partir du lien suivant: www.aevis.com/_media/2023/04/230418_invitation_ago.pdf

Le texte des modifications statutaires proposées peut être téléchargé à partir du lien suivant :

www.aevis.com/_media/2023/04/230418_revision_statuts.pdf

Pour plus d’informations:

AEVIS VICTORIA SA Media and Investor Relations: c/o Dynamics Group, Zurich

Philippe R. Blangey, prb@dynamicsgroup.ch, +41 79 785 46 32

Séverine Van der Schueren, svanderschueren@aevis.com, +41 79 635 04 10

