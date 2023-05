AEVIS VICTORIA SA – Chiffre d’affaires des divisions opérationnelles en hausse, prévisions positives pour l’exercice en cours. La croissance organique au premier trimestre 2023 s’élève à 9.2%.

AEVIS VICTORIA SA / Mot-clé(s) : Autres

Annonce événementielle au sens de l’art. 53 RC Fribourg, le 23 mai 2023 AEVIS VICTORIA SA (AEVS:SW) – Chiffre d’affaires des divisions opérationnelles en hausse, prévisions positives pour l’exercice en cours. La croissance organique au premier trimestre 2023 s’élève à 9.2%. Le chiffre d’affaires consolidé d’AEVIS VICTORIA SA (AEVIS) du premier trimestre 2023 s’est établi à CHF 263.0 millions (Q1 2022: CHF 316.3m), en baisse en raison notamment de la déconsolidation du Réseau de l’Arc au 31.12.2022 et de l’absence de transactions M&A. Les divisions opérationnelles d’AEVIS, Swiss Medical Network et Victoria-Jungfrau, ont cependant très bien performé au premier trimestre 2023, avec une croissance organique des revenus de 9.2%. La croissance se poursuit au deuxième trimestre et le groupe s’attend à une bonne année 2023 dans son ensemble. Swiss Medical Network SA a réalisé un chiffre d’affaires de CHF 203.6 millions (Q1 2022: CHF 193.6m à périmètre constant), grâce à une croissance organique de 5.0%. Réseau de l’Arc SA, dont Swiss Medical Network détient maintenant 35.1%, a été déconsolidé au 31.12.2022 à la suite de l’entrée au capital de Visana Beteiligungen AG. Victoria-Jungfrau AG poursuit sa croissance avec un chiffre d’affaires consolidé en hausse de 36.4% à CHF 56.3 millions (Q1 2022: CHF 41.3m), porté par une croissance organique de 30.0%. Les acquisitions réalisées en 2022 de l’hôtel Adula à Flims et l’Oscar à Londres ont contribué pour CHF 2.7m à la croissance. Pour plus d’informations:

AEVIS VICTORIA SA investit dans les services à la personne, le healthcare, l’hôtellerie, les sciences de la vie et le lifestyle. Les principales participations d’AEVIS sont Swiss Medical Network SA (90%, directement et indirectement), le seul réseau privé suisse d’hôpitaux présent dans les trois principales régions linguistiques du pays; Victoria-Jungfrau AG, chaîne hôtelière exploitant onze palaces en Suisse et à l’étranger; Infracore SA (30%, directement et indirectement), filiale dédiée à l’infrastructure médicale, Swiss Hotel Properties SA, un segment immobilier dédié aux hôtels, et NESCENS SA, une marque dédiée à la prévention et au better aging. AEVIS est coté sur le segment Swiss Reporting de SIX Swiss Exchange (AEVS.SW). www.aevis.com.

