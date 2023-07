AEVIS VICTORIA SA / Mot-clé(s) : Autres

AEVIS VICTORIA SA – Fabrice Zumbrunnen rejoint le Conseil d'administration de Swiss Medical Network SA



06.07.2023 / 07:00 CET/CEST



Communiqué de presse Fribourg, le 6 juillet 2023 AEVIS VICTORIA SA (AEVS:SW)– Fabrice Zumbrunnen rejoint le Conseil d'administration de Swiss Medical Network SA Fabrice Zumbrunnen, personnalité éminente et reconnue à l'échelle nationale en Suisse, vient renforcer le Conseil d’administration de Swiss Medical Network SA, le deuxième plus grand groupe privé d'hôpitaux et de cliniques de Suisse, filiale d’AEVIS VICTORIA. Agé de 53 ans, ce diplômé en économie de l’Université de Neuchâtel a passé une grande partie de sa carrière au sein du groupe Migros, dont les cinq dernières années en tant que CEO. De plus, il a présidé ou représenté de nombreuses entreprises du groupe dans leurs Conseils d'administration, notamment Digitec Galaxus, Denner, Globus, Migros Bank ou Hotelplan. Fabrice Zumbrunnen a également joué un rôle clé dans la conception de la stratégie médicale de Migros, qui a débuté en 2001 avec l'acquisition de Medbase et qui a depuis été développée avec succès. Selon Raymond Loretan, Président du Conseil d'administration de Swiss Medical Network, Fabrice Zumbrunnen contribuera à faire progresser la stratégie des soins intégrés, qui a commencé en automne dernier avec la fondation du Réseau de l'Arc, la première organisation de soins entièrement intégrés dans l'Arc jurassien, qui pose les bases d'un véritable changement de paradigme dans le système de santé suisse. Christian Le Dorze quitte le Conseil d’administration après plus de 12 ans et se consacrera à de nouveaux projets dans la santé en France et en Europe. Le Conseil d’administration de Swiss Medical Network exprime sa sincère gratitude à Christian Le Dorze pour son engagement remarquable. Pour plus d’informations:

AEVIS VICTORIA SA investit dans les services à la personne, le healthcare, l’hôtellerie, les sciences de la vie et le lifestyle. Les principales participations d’AEVIS sont Swiss Medical Network SA (90%, directement et indirectement), le seul réseau privé suisse d’hôpitaux présent dans les trois principales régions linguistiques du pays; Victoria-Jungfrau AG, chaîne hôtelière exploitant onze palaces en Suisse et à l’étranger; Infracore SA (30%, directement et indirectement), filiale dédiée à l’infrastructure médicale, Swiss Hotel Properties SA, un segment immobilier dédié aux hôtels, et NESCENS SA, une marque dédiée à la prévention et au better aging. AEVIS est coté sur le segment Swiss Reporting de SIX Swiss Exchange (AEVS.SW). www.aevis.com.

