AEVIS VICTORIA SA / Mot-clé(s) : Résultat semestriel

AEVIS VICTORIA SA – Publication du Rapport Semestriel 2023



14.09.2023 / 07:00 CET/CEST

Annonce événementielle au sens de l'art. 53 RC (SIX)

Le contenu relève de la responsabilité de l’émetteur.



Annonce événementielle au sens de l’art. 53 RC Fribourg, le 14 septembre 2023 AEVIS VICTORIA SA (AEVS.SW) – Publication du Rapport Semestriel 2023 Les deux principaux segments opérationnels ont réalisé une bonne performance, avec une croissance organique de 4.1% pour Swiss Medical Network et de 7.4% pour la division hôtelière. Le chiffre d’affaires consolidé s’affiche en baisse à la suite de la déconsolidation du Réseau de l’Arc et l'absence d'activités de portefeuille. Après la clôture de la période sous revue, le ratio des fonds propres d'AEVIS s’est renforcé à 35.5% à la suite de l’entrée de Visana Beteiligungen AG dans l’actionnariat de Swiss Medical Network en juillet 2023. AEVIS VICTORIA SA (AEVIS) a réalisé un chiffre d'affaires de CHF 488.3 millions (1H2022: CHF 584.2 millions). La baisse de chiffre d’affaires résulte de la déconsolidation du Réseau de l'Arc SA (anciennement Hôpital du Jura Bernois SA) et de l'absence d'activités de portefeuille au 1er semestre 2023. Sur le plan opérationnel, les activités se sont développées conformément aux prévisions au cours des six premiers mois de 2023, comme en témoigne la croissance organique de 4.7%. La baisse du chiffre d’affaires combinée avec les effets inflationnistes perceptibles à différents niveaux ont conduit à un résultat net après impôt légèrement négatif de CHF 10.2 millions. Une étape stratégique importante a été franchie début juillet 2023, avec l'entrée de Visana Beteiligungen AG comme nouvel actionnaire de Swiss Medical Network, dans le cadre d’une augmentation de capital de CHF 150 millions. Cet investissement permettra d’accélérer le développement de structures de soins intégrés en Suisse, en complément de la région du Réseau de l’Arc. Au niveau d’AEVIS, cette transaction a permis de réduire la dette nette de CHF 150 millions et de renforcer le ratio des fonds propres, qui s’élevait à 35.5% début aout 2023. Croissance organique de 4.1% pour Swiss Medical Network Swiss Medical Network SA a réalisé un chiffre d'affaires total de CHF 394.6 millions (1H2022: CHF 378.3 millions hors Réseau de l’Arc). A portefeuille constant, la croissance organique s’élève à 4.1%. Réseau de l'Arc SA, désormais une participation à 35.1% de Swiss Medical Network, a été déconsolidée au 31.12.2022 suite à l'entrée au capital-actions de Visana Beteiligungen AG. La déconsolidation du Réseau de l’Arc a également éliminé l'effet de dilution de cet hôpital au niveau de la rentabilité, ce qui a permis d’augmenter la marge EBITDAR à 19.3% (1H2022: 16.8%). La croissance du segment de l’hôtellerie se poursuit L'activité a progressé dans presque tous les hôtels et les excellents résultats de 2022 ont même été dépassés. Le chiffre d'affaires consolidé a augmenté de 10.1% à CHF 88.3 millions (1H2022: CHF 80.2m), porté par une croissance organique de 7.4%. L'EBITDAR s'est élevé à CHF 20.0 millions (22.6%). Au total, 73’656 nuitées ont été enregistrées dans les 1’030 chambres disponibles, avec un tarif moyen de CHF 687, en ligne avec l'année dernière. Victoria-Jungfrau AG, la société d'exploitation des hôtels, sera bientôt rebaptisée MRH Switzerland AG. Portefeuille immobilier consolidé évalué à CHF 771.4 millions La valeur des propriétés hôtelières consolidées s'élevait à CHF 771.4 millions au 30 juin 2023. Le portefeuille d’infrastructures hospitalières d’Infracore (participation directe et indirecte de 30%, non consolidée), composé notamment des différents hôpitaux de Swiss Medical Network, a été renforcé à la suite des investissements effectués dans divers hôpitaux. Perspectives Sur le plan opérationnel, AEVIS s’attend à la poursuite de l’évolution positive de ses activités dans le domaine de la santé, de l'hôtellerie et de l'immobilier. Swiss Medical Network va poursuivre la création de réseaux de soins et renforcer son réseau de soins de premier recours par acquisition ou développement de centres médicaux et organisations de soins à domicile avec pour objectif la création de deux à trois régions supplémentaire de soins intégrés à l’image du réseau de l’Arc. En raison de la diversité et l’évolution de son portefeuille de participations, le Groupe renonce à publier des objectifs de chiffre d'affaires consolidés ou de marge pour l'exercice 2023. La politique de dividendes se poursuivra en fonction de l'activité d'investissement du Groupe et de la réalisation de plus-values sur le portefeuille d'investissements actuel. Rapport détaillé Le Rapport Semestriel 2023 d’AEVIS peut être téléchargé sur le lien suivant:

https://www.aevis.com/_media/2023/09/aevis_hy_2023.pdf Pour plus d’informations: AEVIS VICTORIA SA Media and Investor Relations: c/o Dynamics Group, Zurich

Philippe R. Blangey, prb@dynamicsgroup.ch, +41 79 785 46 32

Séverine Van der Schueren, svanderschueren@aevis.com, +41 79 635 04 10 AEVIS VICTORIA SA - Investing for a better life AEVIS VICTORIA SA investit dans les services à la personne, la santé, l’hôtellerie, les sciences de la vie et le lifestyle. Les principales participations d’AEVIS sont Swiss Medical Network SA (80%, directement et indirectement), le seul réseau privé suisse d’hôpitaux présent dans les trois principales régions linguistiques du pays; MRH Switzerland AG (ex-Victoria-Jungfrau AG), chaîne hôtelière exploitant onze palaces en Suisse et à l’étranger; Infracore SA (30%, directement et indirectement), filiale dédiée à l’infrastructure médicale, Swiss Hotel Properties SA, un segment immobilier dédié aux hôtels, et NESCENS SA, une marque dédiée à la prévention et au better aging. AEVIS est coté sur le segment Swiss Reporting de SIX Swiss Exchange (AEVS.SW). www.aevis.com.

Fin du communiqué ad hoc