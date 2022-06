AEVIS VICTORIA SA / Mot-clé(s) : Investissement

AEVIS VICTORIA SA prend une participation dans la plateforme de santé numérique Well



07.06.2022 / 06:45 CET/CEST

Annonce événementielle au sens de l'art. 53 RC (SIX)

Le contenu relève de la responsabilité de l’émetteur.





Annonce événementielle au sens de l’art. 53 RC

Fribourg, le 7 juin 2022

AEVIS VICTORIA SA prend une participation dans la plateforme de santé numérique Well

AEVIS VICTOIRA (AEVIS) poursuit les avancées en matière de soins intégrés en Suisse et prend une participation dans la plateforme de santé numérique Well. La plateforme Well permet aux patients vivant en Suisse de bénéficier d’un accès digital facile à un réseau de prestataires de soins de santé. En tant qu’actionnaire, AEVIS jouera un rôle important dans la poursuite du développement de Well, en collaboration avec les quatre partenaires fondateurs CSS, Medi24, Visana et le groupe Zur Rose. L’objectif de cette coopération est de mettre en réseau des fournisseurs de prestations de santé et d’associer les services numériques de Well aux offres de soins de Swiss Medical Network, l’un des deux groupes privés de cliniques et d’hôpitaux de Suisse, filiale d’AEVIS. Les parties ont convenu de ne pas divulguer les détails de la transaction.

Afin de faire progresser les soins intégrés en Suisse, Well développe une plateforme de santé ouverte et digitale, en collaboration avec les assurances maladie, les fournisseurs de prestations de santé et les utilisateurs. Ces derniers peuvent d’ores et déjà prendre rendez-vous en ligne dans les pharmacies Amavita, Coop Vitality ou Sun Store, vérifier leurs symptômes, échanger en ligne avec des médecins, prendre rendez-vous ou soumettre des documents médicaux. Well soutient également les professionnels de santé, qui peuvent connecter les fonctionnalités de la plateforme à leurs propres systèmes, fixer des rendez-vous et consulter les données de santé fournies par les patients depuis l’application.

Dino Cauzza, CEO de Swiss Medical Network, déclare: «Notre nouvelle alliance avec Well et ses partenaires est une étape importante, car elle nous permet de continuer à relever les défis croissants du secteur de la santé. Ce puissant réseau offre aux patients un confort digital dans la gestion de leurs soins de santé ainsi qu’un accès à des services médicaux de pointe. Nous sommes ravis de cette collaboration».

Pour plus d’informations:

AEVIS VICTORIA SA Media and Investor Relations: c/o Dynamics Group, Zurich

Philippe R. Blangey, prb@dynamicsgroup.ch, +41 79 785 46 32

Séverine Van der Schueren, svanderschueren@aevis.com, +41 79 635 04 10



AEVIS VICTORIA SA - Investing for a better life

AEVIS VICTORIA SA investit dans les services à la personne, le healthcare, l’hôtellerie, les sciences de la vie et le lifestyle. Les principales participations d’AEVIS sont Swiss Medical Network SA (90%, directement et indirectement), le seul réseau privé suisse d’hôpitaux présent dans les trois principales régions linguistiques du pays; Victoria-Jungfrau AG, chaîne hôtelière exploitant dix hôtels haut de gamme en Suisse et à l’étranger; Infracore SA (30%, directement et indirectement), filiale dédiée à l’infrastructure médicale, Swiss Hotel Properties SA, un segment immobilier dédié aux hôtels, et NESCENS SA, une marque dédiée à la prévention et au better aging. AEVIS est coté sur le segment Swiss Reporting de SIX Swiss Exchange (AEVS.SW). www.aevis.com.