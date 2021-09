AEVIS VICTORIA : devient actionnaire stratégique de Batgroup

EQS Group-Ad-hoc: AEVIS VICTORIA SA / Mot-clé(s) : Achat

AEVIS VICTORIA SA devient actionnaire stratégique de Batgroup



09.09.2021 / 07:00 CET/CEST

Publication d'un communiqué ad hoc en vertu de l'article 53 du RC

Communiqué ad hoc en vertu de l'art. 53 RC Fribourg, 9 septembre 2021 AEVIS VICTORIA SA devient actionnaire stratégique de Batgroup



La société de participations AEVIS VICTORIA SA (AEVIS) complète son portefeuille d'investissements dans le domaine des services à la personne et annonce une prise de participation progressive jusqu'à 27% dans Batgroup SA (Batgroup), la société mère de Batmaid, leader suisse du service de ménage en ligne. AEVIS investira jusqu'à CHF 25 millions dans Batgroup, en plusieurs tranches au cours des 15 prochains mois, principalement pour financer l'expansion internationale. Les fondateurs, Andreas Schollin-Borg et Eric Laudet, et les actionnaires actuels conservent leur participation mais ne participent pas à ce tour de financement. Antoine Hubert siègera au Conseil d'administration de Batgroup et Michel Reybier soutiendra la société en tant qu'observateur au Conseil d'administration. Cette levée de fonds permettra à Batgroup de financer son expansion et de proposer ses plateformes de services de ménage en ligne non seulement en Suisse, ou la société souhaite conforter sa position de leader du marché, mais également à l'étranger, dans plusieurs régions métropolitaines. L'augmentation de capital fournira à Batgroup les fonds nécessaires pour s'étendre dans plusieurs villes européennes et lancer ses activités aux Etats-Unis dès 2022. La plateforme de services de ménage Batmaid a été fondée en 2014 avec pour mission de lutter contre le travail au noir dans le domaine des services de ménage. La société offre des solutions de nettoyage complètes au travers de trois divisions fonctionnelles: Batmaid, une plateforme en ligne permettant aux particuliers de réserver un service de ménage, Batwork, un marché online par lequel les employeurs privés peuvent recruter des employés de ménage et Batsoft, un logiciel soutenant les employeurs privés dans les formalités de déclaration et d'assurance de leurs agents de nettoyage. Andreas Schollin-Borg, CEO et fondateur de Batmaid, commente: « Batmaid pourra bénéficier du savoir-faire et de l'expertise d'AEVIS dans la gestion d'entreprises à forte croissance et dans la création de valeur à long terme. Nos intérêts sont alignés et nous partageons la même volonté commune de positionner Batmaid en tant que leader européen des solutions de ménage en ligne». Antoine Hubert, Administrateur délégué d'AEVIS, rajoute: « Cet investissement cadre parfaitement dans la stratégie d'AEVIS, qui concentre ses investissements dans les services à la personne. Nous nous réjouissons de devenir partenaire de Batmaid et de soutenir la société dans la réalisation de son modèle d'affaires et de son expansion internationale.»



