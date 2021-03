AEVIS VICTORIA : annonce un chiffre d'affaires 2020 de CHF 733.0 millions

EQS Group-Ad-hoc: AEVIS VICTORIA SA / Mot-clé(s) : Résultat de ventes

AEVIS VICTORIA SA annonce un chiffre d'affaires 2020 de CHF 733.0 millions



02.03.2021 / 07:00 CET/CEST

Communiqué de presse

Fribourg, le 2 mars 2021

La société de participations AEVIS VICTORIA SA (AEVIS) a réalisé en 2020 un chiffre d'affaires opérationnel de CHF 716.7 millions, en légère augmentation (0.7%) par rapport à 2019 (CHF 711.5 millions). Le chiffre d'affaires total, y compris les gains sur la vente de participations et d'actifs, s'est élevé à CHF 733.0 millions (2019: CHF 933.2 millions). L'année 2019 comprenait la vente d'une participation dans Infracore SA pour CHF 199.4 millions. Aucune participation n'a été vendue en 2020. Compte tenu de l'environnement extrêmement difficile dans l'hôtellerie, le résultat démontre la capacité des différentes participations d'AEVIS à s'adapter et à réagir.



Malgré la crise sanitaire et l'interdiction des interventions électives pendant plusieurs semaines au printemps 2020, le segment des hôpitaux a fait preuve d'une bonne résistance globale et a pu réaliser un chiffre d'affaires opérationnel de CHF 625.5 millions, en légère augmentation (2.5%) par rapport à 2019 (CHF 622.3 millions). L'ensemble des hôpitaux de Swiss Medical Network s'est intégré dans les dispositifs cantonaux mis en place en réaction à la pandémie du coronavirus. La situation est maintenant quasiment normalisée dans les hôpitaux et cliniques, qui ont renoué avec la croissance depuis le 3è trimestre 2020. L'année 2021 voit une augmentation substantielle de l'activité liée à de nombreux recrutement de médecins et à une attractivité accrue des établissements du groupe pour les collaborateurs et les patients.

Le segment de l'hôtellerie s'est fortement étendu en 2020 avec l'intégration des hôtels Seiler à Zermatt et de l'InterContinental à Davos ainsi que la réouverture de La Réserve Eden au Lac à Zurich. Grâce à cette expansion, le chiffre d'affaires opérationnel a pu augmenter de 4.7% à CHF 72.7 millions (2019: CHF 69.4 millions). Organiquement, la baisse est cependant de 41.9%, ce qui démontre que la branche hôtelière souffre énormément des restrictions et mesures sanitaires mises en place par la Confédération et les cantons tout au long de l'année 2020. La manque de clients étrangers, l'absence quasi totale d'activités MICE (réunions, incentives, congrès, expositions) et la fermeture des restaurants ont rendu impossible la réalisation des objectifs fixés. Les entités hôtelières du groupe ont adapté leur offre à la situation et l'année 2021 devrait voir une normalisation progressive de l'activité avec la réouverture prochaine des restaurants. Le groupe table sur un retour à la croissance dès la fin de l'année 2021 et tout au long de l'année 2022.

AEVIS publiera ses Résultats Annuels 2020 le 26 mars 2021.



Pour plus d'informations:

AEVIS VICTORIA SA Media & Investor Relations: c/o Dynamics Group, Zurich

Philippe R. Blangey, prb@dynamicsgroup.ch, +41 43 268 32 35 ou +41 79 785 46 32

Séverine Van der Schueren, svanderschueren@aevis.com, +41 79 635 04 10



