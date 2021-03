AEVIS VICTORIA : et Medical Properties Trust, Inc. étendent leur partenariat à Swiss Medical Network SA

EQS Group-Ad-hoc: AEVIS VICTORIA SA / Mot-clé(s) : Vente

Communiqué de presse

Fribourg, le 25 mars 2021

AEVIS VICTORIA SA et Medical Properties Trust, Inc. étendent leur partenariat à Swiss Medical Network SA

Medical Properties Trust prend une participation de 10% dans Swiss Medical Network



Conformément à la stratégie annoncée de transformation en société de participations, AEVIS VICTORIA SA (AEVIS) a vendu 10% du capital-actions de sa principale participation Swiss Medical Network à Medical Properties Trust, Inc. (MPT). Cette cession marque le début d'un processus d'ouverture du capital du réseau privé d'hôpitaux à des investisseurs stratégiques, visant la création de réseaux de soins intégrés dans les régions en Suisse ou il est présent. La transaction valorise Swiss Medical Network à CHF 1.7 milliard (valeur d'entreprise), confirmant l'importante création de valeur réalisée depuis sa création en 2002. AEVIS lancera prochainement un processus ciblé pour optimiser le cercle actionnarial de Swiss Medical Network, renforcer son autonomie et réaliser sa vision.

Swiss Medical Network est le seul réseau privé d'hôpitaux présent dans les trois principales régions linguistiques de Suisse avec 22 hôpitaux dans 13 cantons suisses. Le réseau a débuté en 2002 avec l'acquisition de la Clinique de Genolier et l'intégration progressive d'hôpitaux et cliniques complémentaires. Dès 2011, le groupe a connu un fort développement avec l'acquisition, la restructuration et le repositionnement de plus de 16 établissements en seulement 10 ans. Avec plus de 3'800 employés et 2'500 médecins agréés, Swiss Medical Network favorise l'intégration de ses établissements dans le réseau sanitaire local et la collaboration avec les autres acteurs de la santé, publics ou privés, mettant le patient au centre de ses préoccupations.

L'expertise et le réseau de MPT contribueront de manière significative au développement de Swiss Medical Network. Cette collaboration avec MPT vient en complément d'un partenariat fructueux déjà en place depuis deux ans pour la société Infracore, dans laquelle AEVIS et MPT détiennent chacun 50% des droits de vote. Ed K. Aldag Jr., Président et CEO de MPT, à propos de la transaction: « MPT est fier de réaliser cet investissement dans Swiss Medical Network. Le réseau d'hôpitaux privés créé par le groupe d'Antoine Hubert a fourni des soins de santé de haute qualité à ses patients en Suisse. MPT se réjouit d'apporter son capital et de partager l'expérience de ses plus de 400 hôpitaux dans neuf pays à travers le monde, afin de permettre à Swiss Medical Network de continuer à fournir les meilleurs soins de santé disponibles.»

AEVIS se réjouit du partenariat avec MPT et Antoine Hubert, Administrateur délégué d'AEVIS, commente: « La participation de MPT dans Swiss Medical Network renforce une coopération fructueuse qui a débuté il y a deux ans au sein d'Infracore. Swiss Medical Network bénéficiera énormément de cette expérience.»

Des informations supplémentaires concernant la transaction et la performance de Swiss Medical Network seront publiés dans le cadre de la publication du Rapport Annuel 2020 d'AEVIS le 26 mars 2021.

Pour plus d'informations:

AEVIS VICTORIA SA Media & Investor Relations: c/o Dynamics Group, Zurich

Philippe R. Blangey, prb@dynamicsgroup.ch, +41 43 268 32 35 ou +41 79 785 46 32

Séverine Van der Schueren, svanderschueren@aevis.com, +41 79 635 04 10



