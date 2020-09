Aevis Victoria : Résultats semestriels 2020 – Bonne résilience générale à la crise COVID-19

AEVIS VICTORIA SA / Mot-clé(s) : Résultat semestriel

18.09.2020 / 07:00 CET/CEST

Publication d'un communiqué ad hoc en vertu de l'article 53 du RC

Le contenu relève de la responsabilité de l'émetteur.

Communiqué de presse

Fribourg, le 18 septembre 2020

AEVIS VICTORIA SA: Résultats semestriels 2020 - Bonne résilience générale à la crise COVID-19

Au premier semestre 2020, AEVIS VICTORIA SA (AEVIS) a réalisé un chiffre d'affaires de CHF 346.6 millions, soit 1.5% de moins que l'année dernière sur une base ajustée (1H2019: CHF 351.8m). La progression de l'année 2020, qui avait débuté pour le secteur de l'hôtellerie sous les meilleurs auspices avec l'intégration des Hotels Seiler à Zermatt, de l'InterContinental à Davos et de la réouverture de l'Eden au Lac à Zurich sous la marque « La Réserve », a été brutalement interrompue par l'épidémie de COVID-19. Le secteur hospitalier, qui avait également bénéficié d'un début d'année prometteur, a vu ses activités fortement perturbées par l'interdiction par les autorités fédérales des opérations chirurgicales non urgentes, malgré une participation active aux dispositifs cantonaux des divers cantons dans lesquels Swiss Medical Network est présent. Le management de chaque entité a toutefois réagi rapidement et a mis en œuvre diverses mesures d'optimisation opérationnelle et de réduction des coûts, dans un objectif de préservation des liquidités, ce qui a permis d'obtenir un cash flow positif dans les deux segments clés et une augmentation de 76% du cash flow opérationnel au niveau du groupe à CHF 12.6 millions (2019 : CHF 7.1m). Après le remboursement de l'emprunt obligataire de CHF 55.0 millions à l'échéance en juin 2020, les liquidités à court et moyen terme ont été garanties par des liquidités et des lignes de crédit disponibles d'un montant de CHF 65.5 millions à la fin de la période sous revue. Dans l'ensemble, compte tenu des circonstances exceptionnelles, toutes les participations du groupe ont réalisé des performances honorables avec une marge EBITDAR de 12.7% à CHF 38.3 millions (1H2019: CHF 47.9m). Les frais financiers du groupe ont fortement baissé à CHF 7.9 millions (1H2019: CHF 12.3m) grâce au désendettement et le groupe n'a pas eu à renégocier ses covenants qui sont tous respectés au 30 juin 2020.

Swiss Medical Network: Croissance solide en dehors de la période de ralentissement forcé de l'activité

Alors que l'activité des cliniques se développait bien et conformément au budget jusqu'à la mi-mars, l'interdiction des interventions médicales non urgentes imposée par le Conseil fédéral suisse entre le 16 mars et le 27 avril 2020 a entraîné une baisse significative de l'activité durant 45 jours. L'utilisation des capacités n'a été que de 35% en mars et avril, pour remonter à 90% en mai et même mieux que l'année dernière en juin. Depuis le début du 2ème semestre, la situation est quasiment revenue à la normale et les hôpitaux de Swiss Medical Network fonctionnent à nouveau, bien qu'en mode de rattrapage budgétaire. La collaboration avec les cantons dans le cadre des dispositifs sanitaires a été adaptée à chaque situation et Swiss Medical Network s'est maintenant organisé pour pouvoir mettre à disposition ses ressources et capacités en moins de 48 heures, ce qui devrait rendre inutile une interruption préventive de l'activité en cas de récidive.

Swiss Medical Network a réagi rapidement à la pandémie. À l'externe, le groupe a immédiatement coopéré avec tous les cantons de manière flexible, afin de soutenir les efforts dans la lutte contre la pandémie. A l'interne, Swiss Medical Network a très vite adapté ses processus de fonctionnement afin d'atténuer l'impact du ralentissement forcé de l'activité de ses hôpitaux. Des économies de coûts ont été réalisées en introduisant le chômage partiel pendant la période de fermeture, en simplifiant les prestations hôtelières et en négociant avec ses bailleurs et ses fournisseurs. Le business plan à cinq ans a été prolongé d'un an et certains investissements non-urgents repoussés d'un an ou plus. Au total, Swiss Medical Network a limité le recul du chiffre d'affaires à 5.9%, soit CHF 294.6 millions, (1HY2019 CHF 313.0m). L'EBITDAR est passé de CHF 51.1 millions l'année précédente à CHF 39.4 millions pour la période sous revue. La marge solide de 15.7% (1H2019: 19.0%) en cette période difficile prouve la résilience du modèle économique.

A l'exception du chômage technique, aucune compensation n'a pour l'heure été versée par la Confédération, les cantons ou les assurances pour les pertes provoquées par l'interdiction de consultation et intervention non-urgente promulguée par le Conseil fédéral et les mesures qui ont suivi.

Swiss Medical Network estime que cette crise sanitaire est un catalyseur supplémentaire dans la poursuite de la consolidation du secteur des soins. En effet, elle démontre l'importance d'un réseau de soins bien organisé avec des infrastructures solides et flexibles. Swiss Medical Network discute actuellement d'éventuelles acquisitions avec plusieurs prestataires, principalement dans le domaine des soins ambulatoires. Comme déjà annoncé précédemment, AEVIS pourrait progressivement réduire sa participation dans Swiss Medical Network en accueillant de nouveaux investisseurs stratégiques.

Hospitality: résultat d'exploitation plus élevé en raison de la bonne saison hivernale

Après une excellente saison d'hiver 2019/2020, notamment dans les hôtels de montagne, la fermeture de tous les hôtels dès le 19 mars 2020, et ce pour plusieurs semaines, a eu un impact durable sur les résultats du segment de l'hôtellerie. Depuis la réouverture échelonnée de quatre hôtels (La Réserve Eden au Lac, Bellevue Palace, Grand Hotel Victoria-Jungfrau et Mont Cervin Palace), le niveau d'activité et les prix moyens de la saison d'été 2020 ont été bien inférieurs aux années précédentes. Outre le manque de clients étrangers, l'absence quasi totale d'activités MICE (réunions, incentives, conventions, expositions), plus particulièrement pour le Bellevue Palace à Berne, constitue un fardeau particulier. L'augmentation du tourisme domestique et le développement de la restauration n'ont pu que partiellement compenser ce déclin.

Le chiffre d'affaires du secteur de l'hôtellerie a cependant augmenté de 49.8% grâce aux acquisitions des hôtels Mont Cervin Palace et Monte Rosa à Zermatt (consolidés depuis le 1er novembre 2019) et de l'hôtel InterContinental à Davos (consolidé depuis le 1er janvier 2020) pour atteindre CHF 43.8 millions (1H2019: CHF 29.2m). En termes organiques, la baisse enregistrée du chiffre d'affaires est de 51.5%. L'augmentation du portefeuille d'hôtel de montagne a permis d'obtenir un résultat d'exploitation positif, comme le montre l'EBITDAR qui s'élève à CHF 5.5 millions, soit une marge de 12.6%.

Développement d'un portefeuille immobilier hôtelier de grande qualité

Afin de garantir une coopération optimale à long terme entre ses différents hôtels, la filiale immobilière Swiss Hotel Properties SA se concentrera sur la propriété d'hôtels quatre et cinq étoiles. La société contrôle désormais 17 propriétés uniques et emblématiques, représentant une valeur totale d'environ CHF 435 millions. Les propriétés de Zermatt, à savoir le Mont Cervin Palace et Le Petit Cervin, ont été officiellement ajoutées au portefeuille en juillet 2020, après la date de clôture du bilan et permettront de réduire les charges de loyer dans le résultat consolidé.

Prévisions

Le début de l'année 2020 a été encourageant pour tous les segments clés d'AEVIS et a contribué à atténuer les effets négatifs de la crise Covid-19 du printemps et du début de l'été. Ces dernières semaines, la visibilité s'est améliorée dans le segment des hôpitaux, tandis que l'évolution du segment de l'hôtellerie, qui contribue à environ un cinquième du chiffre d'affaires du groupe, reste impossible à prévoir tant que la Confédération maintiendra sa politique de quarantaine à géométrie variable. Par conséquent, AEVIS s'abstient de publier des objectifs de chiffre d'affaires au niveau du Groupe pour le reste de l'année 2020 mais la marge EBITDA et le cash flow opérationnel resteront largement positifs, à condition que la tendance actuelle se poursuive et qu'aucune autre mesure restrictive ne soit réintroduite.

L'utilisation des capacités dans les hôpitaux est à nouveau très bonne depuis le mois de juin, mais les pertes de revenus et de marges subies au 2ième trimestre ne pourront pas être compensées d'ici à la fin de l'année. Swiss Medical Network bénéficie de son organisation décentralisée et de son agilité, le télétravail avait déjà été introduit il y a cinq ans dans le groupe et l'administration est déjà largement digitalisée avec une architecture informatique basée sur le cloud mise en place ces dernières années avec Swisscom.

Les mois à venir continueront bien sûr à être difficiles pour le secteur du tourisme et de l'hôtellerie. Les hôtels du groupe ne peuvent pas compter sur une croissance du tourisme domestique afin d'amortir les annulations des clients internationaux et la faiblesse persistante des activités MICE. La planification de la prochaine saison d'hiver est toujours soumise aux conditions cadres suisses qui pourront être appliquées. Les réservations sont moindres et avec un préavis beaucoup plus court que les années précédentes. AEVIS profitera probablement de cette période incertaine pour fermer plusieurs hôtels afin d'effectuer les travaux de transformation et de rénovation importants prévus, en vue de renforcer ses parts de marché et de rester un leader du secteur lorsque la situation se normalisera. Le portefeuille hôtelier est constitué uniquement de fleurons de l'hôtellerie suisse et sa valeur ne s'en trouvera que renforcée à la sortie de cette crise.

Rapport détaillé

Le Rapport Semestriel 2020 peut être téléchargé sur le lien suivant:

https://www.aevis.com/_media/2020/09/aevis_hy_2020.pdf

Diffusion audio internet aujourd'hui à 10.00 CET

AEVIS VICTORIA SA présentera ses Résultats Semestriels 2020 au cours d'une diffusion directe sur Internet, aujourd'hui à 10:00 CET. Les résultats seront présentés par Antoine Hubert, Administrateur délégué. La conférence se fera en anglais.

Live-Link:

https://webcasts.eqs.com/aevis20200918

Pour les participants à la conférence téléphonique (uniquement les slides):

https://webcasts.eqs.com/aevis20200918/no-audio

Numéros à composer pour la conférence téléphonique uniquement:

Switzerland: ++41 44 580 6522

Germany: ++49 692 0174 4220

UK: ++44 203 009 2470

US: ++1 877 423 0830

Code PIN participants: 94434707#

Pour plus d'informations:

AEVIS VICTORIA SA Media and Investor Relations: c/o Dynamics Group, Zurich

Philippe R. Blangey, prb@dynamicsgroup.ch, +41 (0) 43 268 32 35 ou +41 (0) 79 785 46 32

Séverine Van der Schueren, svanderschueren@aevis.com, +41 (0) 79 635 04 10

AEVIS VICTORIA SA - Investing for a better life

AEVIS VICTORIA SA investit dans les services à la personne, le healthcare, l'hôtellerie, les sciences de la vie et le lifestyle. Les principales participations d'AEVIS sont Swiss Medical Network, le seul réseau privé suisse d'hôpitaux présent dans les trois principales régions linguistiques du pays; Victoria-Jungfrau AG, chaîne hôtelière exploitant des palaces en Suisse ; Infracore SA (30% directement et indirectement), filiale dédiée à l'infrastructure médicale, un segment immobilier dédié aux hôtels ; Medgate, le leader incontesté dans le domaine de la télémédecine en Suisse, et NESCENS SA, une marque dédiée à la prévention et au better aging. AEVIS est coté sur le segment Swiss Reporting de SIX Swiss Exchange (AEVS.SW). www.aevis.com.