Aevis Victoria : Résultats semestriels 2021 – la marge EBITDAR augmente à 23.4%

AEVIS VICTORIA SA / Mot-clé(s) : Résultat semestriel

16.09.2021 / 07:00 CET/CEST

Annonce événementielle au sens de l'art. 53 RC (SIX)

Le contenu relève de la responsabilité de l'émetteur.

Annonce événementielle selon l'art. 53 RC

Fribourg, 16 septembre 2021

AEVIS VICTORIA SA: Résultats semestriels 2021 - la marge EBITDAR augmente à 23.4%

La société d'investissement AEVIS VICTORIA SA (AEVIS) a réalisé des résultats encourageants au 1er semestre 2021, grâce à la reprise du secteur de la santé et à la bonne performance de sa participation Swiss Medical Network. Le chiffre d'affaires total des participations entièrement consolidées a augmenté de 18.2%, passant de CHF 346.6 millions à CHF 409.8 millions au cours de la période sous revue. Les pertes de revenus dans l'hôtellerie et la restauration en 2020 et 2021 en lien avec la pandémie ont été compensées par une indemnité de « cas de rigueur » d'environ CHF 22 millions, comptabilisée sous autres revenus dans les segments respectifs. L'augmentation du chiffre d'affaires associée à des améliorations opérationnelles a entraîné une hausse significative de l'EBITDAR de CHF 38.3 millions à CHF 84.0 millions, ce qui correspond à une marge d'exploitation de 23.4%. Le doublement du résultat d'exploitation, combiné à une légère hausse des autres charges, permet au groupe de réaliser un bénéfice net de CHF 14.3 millions, contre une perte de CHF 14.1 millions au 30 juin 2020. Le bilan d'AEVIS s'est considérablement renforcé, avec une augmentation des fonds propres de plus de CHF 100 millions et une diminution de la dette nette de près de CHF 70 millions. La trésorerie et les équivalents de trésorerie ont augmenté de près de 44% pour atteindre CHF 94 millions à la fin de la période sous revue.

Conformément à sa stratégie, AEVIS a vendu 10% du capital-actions de Swiss Medical Network à Medical Properties Trust, Inc. et a complété une restructuration de sa participation dans Générale Beaulieu Holding SA au printemps 2021. AEVIS a également créé une joint-venture avec Touring Club Suisse (TCS) afin de développer une société d'ambulances à l'échelle nationale, en vendant 60% de sa participation dans Swiss Ambulance Rescue au TCS. Ceci a permis de générer un bénéfice important au niveau de la holding, s'élevant à CHF 207 millions au 30 juin 2021. Afin de renforcer l'autonomie de Swiss Medical Network, AEVIS a l'intention de continuer à vendre des parts de manière sélective à des partenaires privilégiés. AEVIS est actuellement en pourparlers avec d'autres sociétés actives dans les secteurs de la santé et des assurances, tant en Suisse qu'à l'étranger. Ces autres ventes permettraient à nouveau de dégager des bénéfices importants au niveau de la holding et d'étendre la capacité financière d'AEVIS pour l'expansion de ses autres investissements ou le développement de nouveaux piliers.

Swiss Medical Network enregistre une augmentation significative de ses activités et de sa rentabilité

L'activité de Swiss Medical Network est progressivement revenue à la normale après l'interdiction de 45 jours d'interventions non-urgentes en mars 2020. La croissance a repris au 3ème trimestre 2020. Cette tendance positive s'est poursuivie sans discontinuité au cours de la période sous revue et a entraîné une hausse des revenus. Dans l'ensemble, le chiffre d'affaires de Swiss Medical Network a augmenté de 17.0% pour atteindre CHF 344.7 millions au 1er semestre 2021 (2020: CHF 294.6 millions), dont la croissance organique représente 15.9%. Ce résultat est également très encourageant par rapport à 2019, la dernière année sans pandémie. Le chiffre d'affaires des six premiers mois de 2021 a augmenté de 10.1% par rapport à la même période en 2019, dont 6.4% représentent la croissance organique. Le chiffre d'affaires net (hors honoraires médicaux) de la période sous revue atteint CHF 293.0 millions (2020: CHF 250.8 millions). Les améliorations ciblées de l'efficacité se sont traduites par une augmentation de la marge EBITDAR, qui est passée de 15.7% au 1er semestre 2020 à 20.2% (2019: 19.0%).

Le secteur de l'hôtellerie reste affecté par la pandémie

Au cours du 1er semestre, le secteur de l'hôtellerie et de la restauration a continué à être durement impacté par les fermetures de restaurants et les restrictions de voyage, ainsi que l'absence presque totale d'activités MICE (réunions, incentives, congrès, expositions). Bien que davantage de clients locaux aient fréquenté les hôtels, y compris lors de long week-ends ou week-ends prolongés, ceux-ci n'ont pas pu compenser le manque de touristes étrangers ou l'absence d'événements tels que le Forum Economique Mondial de Davos. Le chiffre d'affaires s'est élevé à CHF 53.0 millions (2020: CHF 43.8 millions), dont environ 40% n'a pas été généré de manière opérationnelle mais attribué aux indemnités de « cas de rigueur » et d'assurance. Sur le plan organique, une baisse de 35.8% a été enregistrée. Au total, 43'743 nuitées ont été enregistrées dans les 940 chambres que comptent les neuf hôtels du groupe.

Le portefeuille immobilier génère un bénéfice récurrent

Au cours de la période sous revue, le portefeuille immobilier de haute qualité est resté inchangé. Les immeubles hôteliers consolidés sont évalués à CHF 508.6 millions et ont solidement contribué au résultat opérationnel du groupe, avec une marge EBITDAR élevée de 92.1%. Le portefeuille d'infrastructures de santé non consolidé (Infracore) a généré des revenus plus élevés car, contrairement à 2020, aucune réduction de loyer n'a été accordée aux hôpitaux de Swiss Medical Network.

Prévisions

Au cours du 1er semestre 2021, la croissance organique du segment hospitalier a été encourageante, tandis que le segment hôtelier continue à être confronté à une situation difficile en raison des restrictions et des exigences en lien avec la pandémie et du manque de touristes étrangers. Ces tendances devraient se poursuivre au cours du 2ème semestre 2021. En raison de la visibilité limitée, AEVIS continue de s'abstenir de publier des objectifs de revenus ou de marges au niveau du groupe pour l'exercice 2021.

Sur base du bénéfice substantiel de la holding déjà réalisé au semestre de plus de CHF 200 millions, le Conseil d'administration d'AEVIS a l'intention de proposer la distribution d'un dividende à la prochaine Assemblée générale de 2022. Le Conseil décidera du montant de la distribution après la fin de l'exercice 2021 et l'évaluation de la rentabilité de la holding.

Rapport détaillé

Le Rapport Semestriel 2021 peut être téléchargé sur le lien suivant:

https://www.aevis.com/_media/2021/09/aevis_hy_2021.pdf

Pour plus d'informations:

AEVIS VICTORIA SA Media and Investor Relations: c/o Dynamics Group, Zurich

Philippe R. Blangey, prb@dynamicsgroup.ch, +41 79 785 46 32

Séverine Van der Schueren, svanderschueren@aevis.com, +41 79 635 04 10

AEVIS VICTORIA SA - Investing for a better life

AEVIS VICTORIA SA investit dans les services à la personne, le healthcare, l'hôtellerie, les sciences de la vie et le lifestyle. Les principales participations d'AEVIS sont Swiss Medical Network SA (90%), le seul réseau privé suisse d'hôpitaux présent dans les trois principales régions linguistiques du pays; Victoria-Jungfrau AG, chaîne hôtelière exploitant neuf palaces en Suisse ; Infracore SA (30%), filiale dédiée à l'infrastructure médicale, un segment immobilier dédié aux hôtels ; Medgate (40%), le leader incontesté dans le domaine de la télémédecine en Suisse, et NESCENS SA, une marque dédiée à la prévention et au better aging. AEVIS est coté sur le segment Swiss Reporting de SIX Swiss Exchange (AEVS.SW). www.aevis.com.