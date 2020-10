Aevis Victoria : Retour à la croissance du chiffre d'affaires au troisième trimestre 2020

AEVIS VICTORIA SA / Mot-clé(s) : Rapport trimestriel 28.10.2020 / 18:06 CET/CEST Publication d'un communiqué ad hoc en vertu de l'article 53 du RC Le contenu relève de la responsabilité de l'émetteur. Communiqué de presse Fribourg, le 28 octobre 2020 AEVIS VICTORIA SA: Retour à la croissance du chiffre d'affaires au troisième trimestre 2020 AEVIS VICTORIA SA (AEVIS) a réalisé un chiffre d'affaires de CHF 509.9 millions au cours des neuf premiers mois de 2020, soit 0.8% de moins qu'en 2019 (CHF 513.8 millions). Le chiffre d'affaires net (hors honoraires des médecins) s'est élevé à CHF 444.3 millions, soit 1.1% de moins qu'en 2019 (CHF 449.4 millions). La solide croissance du segment des hôpitaux au début de l'année ainsi que l'expansion du segment de l'hôtellerie avec l'intégration des hôtels Seiler à Zermatt, de l'InterContinental à Davos et la réouverture de La Réserve Eden au Lac à Zurich ont été soudainement interrompus par la crise sanitaire du Covid-19. La baisse du chiffre d'affaires causée par l'interdiction des interventions électives et la fermeture de tous les hôtels pendant plusieurs semaines a été partiellement compensée depuis le mois de mai et surtout depuis le début du second semestre, et le groupe a fait preuve d'une bonne résistance globale. En outre, le chiffre d'affaires du troisième trimestre a augmenté de 0.8% par rapport à l'année précédente, passant de CHF 162.1 millions à CHF 163.3 millions. Swiss Medical Network en particulier a contribué à ce bon résultat avec une augmentation de 3.6% du chiffre d'affaires de CHF 136.8 millions à CHF 141.8 millions. Dans le segment de l'hôtellerie, le chiffre d'affaires du troisième trimestre a diminué de 19.2%, passant de CHF 20.7 millions à CHF 16.7 millions, en raison de la baisse du taux d'occupation due au manque de clients étrangers et à l'absence quasi totale d'activités MICE (réunions, incentives, congrès, expositions). Prévisions

En été et au début de l'automne, la visibilité dans le secteur hospitalier s'est améliorée. Avec l'apparition récente d'une nouvelle épidémie de COVID et des restrictions potentielles qui y sont associées, il est impossible de prévoir l'utilisation des capacités. Les hôpitaux de Swiss Medical Network sont prêts à apporter leur aide et se sont mis à disposition pour être intégrés dans les plans de crise cantonaux. Les développements dans le secteur de l'hôtellerie restent imprévisibles car suspendus aux mesures plus ou moins strictes mises en place par la Confédération et les cantons. L'assouplissement de la règle des quarantaines ainsi que l'introduction des tests rapides, communiqués ce jour par la Confédération, sont des signaux encourageants. AEVIS s'abstiendra néanmoins de publier des objectifs de chiffre d'affaires ou de marge au niveau du groupe pour l'exercice 2020. Pour plus d'informations:

AEVIS VICTORIA SA - Investing for a better life

AEVIS VICTORIA SA investit dans les services à la personne, le healthcare, l'hôtellerie, les sciences de la vie et le lifestyle. Les principales participations d'AEVIS sont Swiss Medical Network, le seul réseau privé suisse d'hôpitaux présent dans les trois principales régions linguistiques du pays; Victoria-Jungfrau AG, chaîne hôtelière exploitant des palaces en Suisse ; Infracore SA (30% directement et indirectement), filiale dédiée à l'infrastructure médicale, un segment immobilier dédié aux hôtels ; Medgate, le leader incontesté dans le domaine de la télémédecine en Suisse, et NESCENS SA, une marque dédiée à la prévention et au better aging. AEVIS est coté sur le segment Swiss Reporting de SIX Swiss Exchange (AEVS.SW). www.aevis.com.