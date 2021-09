Aevis Victoria a retrouvé sa rentabilité perdue au 1er semestre

Zurich (awp) - L'exploitant de cliniques et d'hôtels de luxe Aevis Victoria a dégagé sur les six premiers mois de l'année un bénéfice net de 14,3 millions de francs suisses, contre un déficit d'ampleur comparable un an plus tôt. Le chiffre d'affaires s'est enrobé de près d'un cinquième pour atteindre 409,8 millions.

Le groupe fribourgeois a notamment pu compter sur la reprise des interventions chirurgicales dites électives, suspendues pendant 45 jours sur la base de comparaison pour laisser la priorité à la prise en charge de patients Covid-19.

La division Swiss Medical Networks (SMN) a ainsi apporté une contribution en hausse de 17% sur un an, dépassant même de 10,1% son niveau prépandémique de 2019, précise un compte-rendu intermédiaire diffusé mercredi.

L'activité hôtelière par contre a continué à souffrir de la fermeture des restaurants et des restrictions aux voyages. L'amorce de relâchement du carcan sanitaire a néanmoins coïncidé avec une reprise des embauches de personnel.

Aevis a agendé la publication de ses résultats semestriels détaillés au 16 septembre.

jh/vj