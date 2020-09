Aevis Victoria acquiert Centre Médical Bienne

Zurich (awp) - Aevis Victoria renforce son pôle de cliniques médicales Swiss Medical Network et son offre dans le canton de Berne. Le groupe fribourgeois, également actif dans l'hôtellerie, a acquis l'établissement biennois Centre Médical Bienne. Le montant de la transaction n'est pas dévoilé.

S'étendant sur une surface de 3500 mètres carrés répartis sur cinq étages, le Centre Médical Bienne offre une prise en charge globale des patients, écrit mardi Aevis Victoria. L'établissement propose une médecine de premier recours innovante et poursuivra cette mission en rejoignant Swiss Medical Network.

Le fondateur du Centre Médical Bienne, Walter Koch, continuer d'assumer la direction de l'établissement, en parallèle à son activité de pédiatre. Tous les emplois sont maintenus, assure le communiqué.

La nouvelle acquisition dans le canton de Berne fait suite à la prise de participation de 35% dans l'Hôpital du Jura Bernois en janvier 2020. Des synergies complémentaires à celles déjà en place au CMB permettront d'étendre les services médicaux à la population de Bienne, de Berne, du Jura et au-delà, relève Aevis Victoria.

Numéro deux helvétique des cliniques de soins privées, Swiss Medical Network compte 21 établissements et autant de centres ambulatoires dans 13 cantons, avec plus de 1000 lits. Il emploie plus de 3000 employés et travaille avec plus de 2000 médecins.

vj/rp