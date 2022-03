Aevis Victoria confirme le retour aux bénéfices en 2021

Zurich (awp) - Aevis Victoria a renoué avec les chiffres noirs l'année dernière, après avoir glissé dans le rouge en 2020 sous l'effet de la pandémie. La société de participation, qui va verser un dividende, lorgne vers de nouveaux secteurs d'activités et notamment vers celui des services à la personne.

Le groupe fribourgeois a enregistré un résultat d'exploitation (Ebit) de 16,8 millions de francs suisses en 2021, après une perte opérationnelle de 36,6 millions l'exercice précédent en raison de la pandémie de Covid-19. Aevis Victoria a inscrit un bénéfice net consolidé de 4,6 millions de francs suisses, contre une perte nette de 30,9 millions un an plus tôt.

La société a également confirmé jeudi son chiffre d'affaires, dévoilé début mars, et qui s'est bien établi à 895 millions de francs suisses, en hausse de 22,1%.

Dans les activités hospitalières regroupées sous Swiss Medical Network (SMN), "les opérations se sont complètement normalisées et ont affiché une croissance importante sur le plan organique et des acquisitions", a indiqué à AWP l'administrateur délégué Antoine Hubert.

L'ajustement du portefeuille s'est poursuivi à plein régime l'année dernière, 10% de SMN ayant été vendues à l'américain Medical Properties Trust. Le groupe a également relevé ses participations dans l'Hôpital du Jura bernois, la Rosenklinik à Rapperswil et Klinik Pyramide am See à Zurich. Dans l'hôtellerie, l'établissement de luxe londonien L'Oscar a été racheté.

"Dans l'hôtellerie, le début d'année était encore fortement impacté par les restrictions, mais l'activité s'est ensuite normalisée grâce notamment à une très bonne saison d'hiver. La situation dans ce secteur s'est normalisée en 2022", a détaillé M. Hubert.

Grâce à cette reprise d'activité, SMN a vu son chiffre d'affaires croître de 19% à 760,1 millions de francs suisses et Victoria Jungfrau a enregistré des recettes de 114,3 millions, en forte hausse de 57,2%.

Activité limitée avec la clientèle russe et ukrainienne

L'entreprise n'a d'ailleurs été que très marginalement affectée par la flambée mondiale des prix. L'activité avec la clientèle russe et ukrainienne n'est quant à elle que limitée.

Après deux années de disette, les actionnaires devraient de nouveau recevoir un dividende au titre de l'exercice 2021. Le conseil d'administration proposera à l'assemblée générale le versement un dividende de ordinaire de 40 centimes et extraordinaire de 60 centimes par action, soit un total de 1 franc par titre. "La distribution d'un dividende ordinaire devrait se renforcer et continuer dans cette tendance", a souligné M. Hubert.

Aevis Victoria table cette année sur "une poursuite de la croissance" de ses activités dans les cliniques et hôpitaux et une "évolution positive" dans l'hôtellerie, alors que le segment immobilier "va considérablement se renforcer grâce aux projets en cours".

Grâce à cette solide croissance et la consolidation des investissements actuels, il n'est pas exclu que la société puisse atteindre cette année "un chiffre d'affaires autour du milliard de francs suisses", a prognostiqué l'administrateur délégué.

Le groupe veut par ailleurs se renforcer sur le créneau des plateformes de services à la personne, après avoir investi l'année dernière dans Batgroup, société-mère du portail de services de ménage Batmaid. Le groupe fribourgeois perçoit ce secteur comme une extension de son activité historique dans l'hôtellerie et les soins.

En septembre 2021, Aevis Victoria avait indiqué vouloir investir jusqu'à 25 millions de francs suisses en plusieurs tranches au cours des 15 prochains mois pour détenir progressivement jusqu'à 27% de Batgroup. "Investir dans des plateformes de services aux personnes nous intéresse beaucoup", a admis Antoine Hubert.

