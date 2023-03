Aevis Victoria continue de progresser en 2022

Zurich (awp) - La société de participations hospitalières et hôtelières Aevis Victoria a vu son chiffre d'affaires progresser de 27,8% à plus de 1,1 milliard de francs suisses sur l'exercice 2022, porté notamment par la normalisation des conditions dans l'hôtellerie et la consolidation de l'Hôpital du Jura bernois, indique un communiqué paru jeudi.

Le groupe fribourgeois a enregistré en 2022 une croissance organique à 11,8%, contre 6,3% précédemment.

Le segment hospitalier, réuni sous la bannière de Swiss Medical Network, a vu son chiffre d'affaires s'améliorer de 20,5% à 915,8 millions de francs suisses, avec une croissance organique à 3,7%. La participation de la filiale est passée de 52% à 35,1% avec l'entrée au capital d'HJB Visana Beteiligungen début 2023. La société Hôpital du Jura Bernois a été rebaptisée Réseau de l'Arc, précise le groupe.

La division hôtelière Victoria-Jungfrau a de son côté gonflé ses recettes de 35,1% pour s'établir à 154,5 millions et retrouvé le niveau de 2019. La croissance organique de cette activité s'élève à 30,2%. Les activités MICE (réunions, congrès et évènements notamment) se normalisent mais ne retrouveront leur niveau pré-pandémique qu'en 2024.

Le groupe estime la contribution de ses autres revenus (immobilier, investissements) à environ 70 millions de francs suisses.

Le conseil d'administration proposera le versement d'un dividende lors de la prochaine assemblée générale, sans en préciser le montant. Aevis Victoria, qui ne détaille pas ses prévisions pour l'exercice en cours, publiera ses états financiers complets le 31 mars.

ib/al/rq