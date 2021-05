Aevis Victoria : Chiffre d'affaires consolidé en croissance au premier trimestre 2021 à CHF 195.7 millions (+0.4% par rapport à 2020 et +10.4% par rapport à 2019)

AEVIS VICTORIA SA / Mot-clé(s) : Résultat trimestriel

Communiqué de presse

Fribourg, le 12 mai 2021

AEVIS VICTORIA SA: Chiffre d'affaires consolidé en croissance au premier trimestre 2021 à CHF 195.7 millions (+0.4% par rapport à 2020 et +10.4% par rapport à 2019)

Swiss Medical Network en forte croissance, l'hôtellerie toujours sévèrement impactée par les fermetures et restrictions.

Swiss Medical Network SA, filiale à 90% d'AEVIS VICTORIA SA (AEVIS) a réalisé un chiffre d'affaires de CHF 172.5 millions, en hausse de 8.1% par rapport à 2019 (CHF 159.6m) et de 13.3% par rapport à 2020 (CHF 152.3m). L'activité en 2020 avait été affectée dès la mi-mars par une interdiction des consultations et interventions non-urgentes. La situation s'est normalisée dès le 3ème trimestre 2020 et le réseau privé de cliniques et d'hôpitaux a repris le chemin de la croissance. La croissance est essentiellement organique, aucune acquisition significative n'ayant été réalisée au 1er trimestre. La tendance positive devrait se poursuivre, voire s'accélérer, avec la normalisation progressive de la situation.

Victoria Jungfrau AG, filiale à 100% d'AEVIS, qui exploite neuf hôtels 4 et 5 étoiles en Suisse, a vu son chiffre d'affaires diminuer de 56.2% à CHF 16.8 millions en raison de la fermeture totale ou partielle de certain de ses établissements et aux restrictions de voyage qui ont affecté la branche touristique. Les hôtels Victoria-Jungfrau, Monte Rosa et Bellevue Palace ont été fermés plusieurs mois en raison des mesures sanitaires qui ont accompagné la pandémie. Les aides fédérales et cantonales, décidées fin mars et progressivement mises en application dans les cantons, viendront compenser partiellement les pertes subies. Au 1er trimestre 2021, CHF 1.7 million d'aides ont été comptabilisées dans le segment hôtelier. Victoria-Jungfrau table sur une normalisation progressive de la situation au 2ème semestre 2021 et en 2022 et décidera des périodes d'ouverture des hôtels saisonniers en fonction de l'évolution de la situation.

Au 2ème trimestre 2021, AEVIS a cédé 10% de sa filiale Swiss Medical Network SA, valorisant celle-ci à quelque CHF 1.7 milliard. Cette cession marque l'ouverture du capital de Swiss Medical Network à des investisseurs stratégiques qui permettront de poursuivre le développement du réseau et sa transformation en organisation de soins ainsi que d'augmenter son indépendance. AEVIS poursuit ainsi sa stratégie de transformation en société de participations confirmant sa capacité à créer de la valeur pour ses actionnaires. AEVIS procèdera le 7 juin 2021 au remboursement de son obligation AEV16 de CHF 150 millions. La société dispose actuellement suffisamment de liquidités pour ce remboursement et décidera d'une éventuelle nouvelle émission en fonction du marché des capitaux et des besoins de l'entreprise.

Pour plus d'informations:

AEVIS VICTORIA SA Media and Investor Relations: c/o Dynamics Group, Zurich

Philippe R. Blangey, prb@dynamicsgroup.ch, +41 79 785 46 32

Séverine Van der Schueren, svanderschueren@aevis.com, +41 79 635 04 10

AEVIS VICTORIA SA - Investing for a better life

AEVIS VICTORIA SA investit dans les services à la personne, le healthcare, l'hôtellerie, les sciences de la vie et le lifestyle. Les principales participations d'AEVIS sont Swiss Medical Network SA (90%), le seul réseau privé suisse d'hôpitaux présent dans les trois principales régions linguistiques du pays; Victoria-Jungfrau AG, chaîne hôtelière exploitant des palaces en Suisse ; Infracore SA (30% directement et indirectement), filiale dédiée à l'infrastructure médicale, un segment immobilier dédié aux hôtels ; Medgate, le leader incontesté dans le domaine de la télémédecine en Suisse, et NESCENS SA, une marque dédiée à la prévention et au better aging. AEVIS est coté sur le segment Swiss Reporting de SIX Swiss Exchange (AEVS.SW). www.aevis.com