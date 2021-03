Aevis Victoria : Résultats résilients en 2020 malgré la pandémie

AEVIS VICTORIA SA / Mot-clé(s) : Résultat annuel

Communiqué de presse

Fribourg, le 26 mars 2021

AEVIS VICTORIA SA: résultats résilients en 2020 malgré la pandémie

Chiffre d'affaires opérationnel en hausse de 0.7% et une marge EBITDAR qui atteint 15.5%

Les résultats 2020 d'AEVIS VICTORIA (AEVIS) ont été marqués par la pandémie COVID-19. Les différentes participations d'AEVIS ont confirmé leur grande capacité d'adaptation et de réactivité dans un environnement difficile, notamment pour l'hôtellerie, mais également pour le segment hospitalier pendant le confinement du printemps. Le chiffre d'affaires opérationnel de CHF 716.7 millions est solide, en augmentation de 0.7% par rapport à 2019 (CHF 711.5 millions). Le chiffre d'affaires total se monte à CHF 733.0 millions (2019: CHF 933.2 millions). L'année 2019 avait été caractérisée par la vente des participations dans Infracore SA et GENERALE-BEAULIEU IMMOBILIERE SA pour CHF 221.4 millions, alors qu'aucune participation n'a été vendue en 2020. Le résultat opérationnel s'élève à CHF 99.3 millions, ce qui correspond à une marge EBITDAR de 15.5%. Les amortissements de CHF 59.9 millions ont contribué à la perte nette de CHF 30.9 millions. Les fonds propres et les réserves ont encore été renforcées et le cash-flow opérationnel de CHF 23.8 millions est encourageant. Il est encore prématuré de quantifier les conséquences financières de la crise actuelle et le Conseil d'administration d'AEVIS a décidé de ne pas proposer de dividende ordinaire aux actionnaires pour l'année sous revue.

Portefeuille d'investissement de qualité

AEVIS a progressé dans la mise en œuvre de sa stratégie en renforçant ses principales participations et en optimisant l'ensemble de son portefeuille de participations. Comme annoncé hier, Medical Properties Trust, Inc. a acquis 10% du capital-actions de Swiss Medical Network, à une valeur d'entreprise de CHF 1.7 milliard, confirmant l'importante création de valeur réalisée depuis la genèse du réseau en 2002. Avec cette vente, les liquidités d'AEVIS augmentent de quelques CHF 145 millions et cette opération marque le début d'un processus d'ouverture du capital du réseau privé d'hôpitaux à des investisseurs stratégiques. Dans le secteur de l'hôtellerie, le portefeuille s'est considérablement agrandi avec la consolidation des Hôtels Seiler et de l'hôtel Schweizerhof à Zermatt, ainsi que de l'InterContinental à Davos. Le segment de l'immobilier a également connu une croissance significative grâce à l'intégration des propriétés des hôtels nouvellement acquis et à la réouverture de La Réserve Eden au Lac à Zurich.

Swiss Medical Network a fait preuve d'une bonne résistance globale

L'interdiction des interventions électives imposée par la Confédération entre le 16 mars et le 27 avril 2020 a porté un coup d'arrêt à des activités en forte progression. A partir de mai, la situation s'est progressivement améliorée et les hôpitaux ont renoué avec la croissance depuis le troisième trimestre 2020. Malgré la crise sanitaire, le segment hospitalier a fait preuve d'une bonne résistance globale et a réalisé un chiffre d'affaires opérationnel de CHF 625.7 millions (2019: CHF 622.3 millions). Sur le plan organique, la baisse est limitée à 0.9%, mais la perte de chiffre d'affaires pendant le confinement n'a pas pu être compensée. Le chiffre d'affaires net (honoraires médicaux exclus) s'est élevé à CHF 546.7 millions, en augmentation de 2.2% (2019: CHF 534.8 millions). La performance opérationnelle est restée solide malgré l'environnement difficile, notamment grâce au contrôle étroit des coûts, aux mesures d'aides et aux économies réalisées. L'objectif de Swiss Medical Network est de créer des réseaux de soins intégrés dans différentes régions de Suisse en intégrant des hôpitaux, des centres ambulatoires, des centres médicaux et des prestataires de santé. Cette nouvelle approche profitera grandement aux patients et au système de santé dans son ensemble, puisqu'elle réunira des acteurs aux intérêts actuellement divergents.

Les hôtels impactés par les restrictions de voyages et d'événements

Le segment de l'hôtellerie s'est fortement étoffé en 2020 avec l'intégration des Hôtels Seiler à Zermatt et de l'InterContinental à Davos, ainsi que la réouverture de La Réserve Eden au Lac à Zurich. Cette expansion s'est traduite par une croissance du chiffre d'affaires opérationnel de 4.7% à CHF 72.7 millions (2019: CHF 69.4 millions). Organiquement, la baisse est cependant de 41.9%, essentiellement en raison des restrictions et mesures sanitaires mises en place par les gouvernements. Tenant compte du manque de clients étrangers, de l'absence quasi-totale d'activités MICE (réunions, incentives, congrès, expositions) et de la fermeture des restaurants, le résultat peut néanmoins être qualifié de satisfaisant. Le management a pris des mesures rapides, le personnel a fait preuve d'une grande flexibilité et le groupe est resté cohérent avec sa politique de prix. Le résultat d'exploitation (EBITDAR) s'élève à CHF 6.2 millions, ce qui correspond à une marge EBITDAR de 8.6%.

Portefeuille immobilier doublé

La valorisation du portefeuille immobilier hôtelier consolidé a augmenté de plus de 100% à CHF 508.6 millions, grâce aux acquisitions des Hôtels Seiler et Schweizerhof à Zermatt et de l'InterContinental à Davos. Le portefeuille non-consolidé d'infrastructures hospitalières (Infracore) était valorisée à CHF 1.1 milliard à la fin 2020 et devrait générer des dividendes annuels substantiels. Pour l'exercice 2020, le dividende d'Infracore s'élèvera, pour AEVIS, à CHF 9.5 millions.

Prévisions 2021

Le début de l'année 2021 est encourageant, tant pour le segment hospitalier que pour celui de hôtels. Swiss Medical Network prévoit une augmentation substantielle des activités par rapport à 2020, liée à une attractivité accrue des établissements du groupe pour les médecins, les collaborateurs et les patients. Le segment de l'hôtellerie a enregistré une saison d'hiver difficile en raison des restrictions imposées à l'industrie hôtelière et l'absence persistante de touristes étrangers. Depuis la fin de la saison d'hiver, les prévisions pour les prochains mois restent difficiles. Actuellement, seuls quatre hôtels sont en activité, et le Victoria-Jungfrau Grand Hôtel à Interlaken rouvre ses portes aujourd'hui. Les valeurs du segment immobilier ne sont pas directement affectées par la pandémie. Les mesures actuelles imposées par la Confédération et les cantons ne permettent pas au groupe de publier des objectifs de chiffre d'affaires ou de rentabilité pour l'exercice 2021.

Rapport détaillé

Le Rapport Annuel 2020 peut être téléchargé sur le lien suivant:

https://www.aevis.com/_media/2021/03/ar_2020.pdf

Diffusion audio internet aujourd'hui à 10.00 CET

AEVIS VICTORIA SA présentera ses Résultats Annuels 2020 au cours d'une diffusion directe sur Internet, aujourd'hui à 10:00 CET. Les résultats seront présentés par Antoine Hubert, Administrateur délégué. La conférence se fera en anglais.

Live-Link: https://www.webcast-eqs.com/aevis20210326

Pour les participants à la conférence téléphonique (uniquement les slides, pas d'audio):

https://www.webcast-eqs.com/aevis20210326/no-audio

Numéros à composer pour la conférence téléphonique:

CH: ++41 44 580 6522

DE: ++49 692 017 442 20

UK: ++44 203 009 2470

US: ++1 877 423 0830

Code PIN participants: 99829528#

AEVIS VICTORIA SA - Investing for a better life

AEVIS VICTORIA SA investit dans les services à la personne, le healthcare, l'hôtellerie, les sciences de la vie et le lifestyle. Les principales participations d'AEVIS sont Swiss Medical Network, le seul réseau privé suisse d'hôpitaux présent dans les trois principales régions linguistiques du pays; Victoria-Jungfrau AG, chaîne hôtelière exploitant des palaces en Suisse ; Infracore SA (30% directement et indirectement), filiale dédiée à l'infrastructure médicale, un segment immobilier dédié aux hôtels ; Medgate, le leader incontesté dans le domaine de la télémédecine en Suisse, et NESCENS SA, une marque dédiée à la prévention et au better aging. AEVIS est coté sur le segment Swiss Reporting de SIX Swiss Exchange (AEVS.SW). www.aevis.com