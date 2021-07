Aevis Victoria : Swiss Medical Network SA acquiert le solde du capital-actions (60%) de Rosenklink AG à Rapperswil

AEVIS VICTORIA SA / Mot-clé(s) : Achat

02.07.2021 / 07:15 CET/CEST

Publication d'un communiqué ad hoc en vertu de l'article 53 du RC

Le contenu relève de la responsabilité de l'émetteur.

Communiqué ad hoc selon l'art. 53 RC

Fribourg, le 2 juillet 2021

AEVIS VICTORIA SA: Swiss Medical Network SA acquiert le solde du capital-actions (60%) de Rosenklink AG à Rapperswil

AEVIS VICTORIA SA (AEVIS) annonce que sa filiale Swiss Medical Network a acquis le solde du capital-actions de Rosenklinik AG, soit 60%. Swiss Medical Network détenait déjà une participation de 40% dans la clinique privée basée à Rapperswil depuis 2019. Rosenklinik fait partie de la planification hospitalière du canton de Saint-Gall depuis 2012 et dispose d'un mandat de prestations dans les domaines de l'orthopédie, de la chirurgie, de l'urologie et de sous-domaines de la neurochirurgie. Avec environ 70 employés et 21 médecins agréés, Rosenklinik a réalisé un chiffre d'affaires d'un peu plus de CHF 12 millions en 2020. La clinique sera consolidée à partir du 1er juillet 2021.

Pour plus d'informations:

AEVIS VICTORIA SA Media and Investor Relations: c/o Dynamics Group, Zurich

Philippe R. Blangey, prb@dynamicsgroup.ch, +41 79 785 46 32

Séverine Van der Schueren, svanderschueren@aevis.com, +41 79 635 04 10

AEVIS VICTORIA SA - Investing for a better life

AEVIS VICTORIA SA investit dans les services à la personne, le healthcare, l'hôtellerie, les sciences de la vie et le lifestyle. Les principales participations d'AEVIS sont Swiss Medical Network SA (90%), le seul réseau privé suisse d'hôpitaux présent dans les trois principales régions linguistiques du pays; Victoria-Jungfrau AG, chaîne hôtelière exploitant des palaces en Suisse ; Infracore SA (30% directement et indirectement), filiale dédiée à l'infrastructure médicale, un segment immobilier dédié aux hôtels ; Medgate, le leader incontesté dans le domaine de la télémédecine en Suisse, et NESCENS SA, une marque dédiée à la prévention et au better aging. AEVIS est coté sur le segment Swiss Reporting de SIX Swiss Exchange (AEVS.SW). www.aevis.com