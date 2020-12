Aevis Victoria s'empare de l'hôtel Schweizerhof à Zermatt

Zurich (awp) - Aevis Victoria s'est porté acquéreur pour 63,2 millions de francs suisses de l'hôtel de luxe Schweizerhof à Zermatt auprès de Michel Reybier. L'opération vient renforcer la position du groupe fribourgeois dans le segment des établissements haut de gamme.

L'acquisition est financée par la reprise d'une dette hypothécaire de 24,5 millions de francs suisses et l'émission de 3,1 millions de nouvelles actions Aevis issues d'une augmentation de capital de 12,45 francs suisses par titre, selon un communiqué publié jeudi soir.

Le Schweizerhof dispose de 95 chambres et devrait dégager "sur le long terme" un chiffre d'affaires de 15 millions de francs suisses.

Le rachat du Schweizerhof "fait partie de la stratégie d'intégration des hôtels Seiler et Victoria Jungfrau sous la bannière de Michel Reybier Hospitality et apporte des synergies supplémentaires", a expliqué Aevis Victoria, qui exploite désormais quatre hôtels de luxe dans la célèbre station valaisanne - Mont Cervin, Petit Cervin, Monte Rosa et Schweizerhof - totalisant 300 chambres.

