Aevis Victoria voit sa croissance organique accélérer sur neuf mois

Zurich (awp) - La société d'investissement dans l'hôtellerie et les cliniques Aevis Victoria a enregistré une croissance organique de 15,2% sur les neuf premiers mois de l'année à base comparable. Le chiffres d'affaires a atteint une progression de plus d'un tiers, indique mercredi l'entreprise sise à Fribourg.

Entre janvier et septembre, Aevis a engrangé des recettes de 831 millions de francs suisses, en hausse de 35,5% sur un an. Le segment de l'hôtellerie a profité d'une normalisation après la pandémie, enregistrant une croissance de 47,4% à 121,8 millions.

Le segment santé, Swiss Medical Network, a pour sa part vu les ventes croître de 26,6% à 652,4 millions. La croissance organique a atteint 3,7%. Les activités devraient accélérer au dernier trimestre, le troisième étant traditionnellement plus faible.

Le groupe a confirmé son intention de passer pour la première fois la barre du milliard de chiffre d'affaires en 2022 et entend poursuivre sa politique de dividende de plus en plus généreuse.

