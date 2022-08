Aevis a vu ses recettes bondir sur les six premiers mois de l'année

Zurich (awp) - La société d'investissements dans l'hôtellerie et les cliniques Aevis Victoria se fend mercredi d'un avertissement positif sur résultats pour la première moitié de l'année en cours. Le chiffre d'affaires semestriel consolidé s'est envolé de 42,6% à 584,2 millions, portée par les acquisitions des trois dernières années dans les deux segments d'activité.

La croissance organique s'est montée à 9,8%, précise le groupe fribourgeois.

L'unité Victoria Jungfrau a profité de l'allègement du carcan sanitaire pour engranger 80,2 millions de francs suisses, contre 52,9 millions à la même période un an plus tôt. Swiss Medical Network de son côté a étoffé ses recettes nettes d'un bon tiers à 392,2 millions, profitant de la consolidation de l'Hôpital du Jura Bernois, des cliniques Pyramide am See et Rosenklinik ainsi que des Xundheitzentren.

La cession de Medgate au groupe Otto notamment a contribué à générer un produit des placements de 51,3 millions.

La publication du rapport semestriel est agendée au 16 septembre.

jh/rq