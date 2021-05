Aevis reprend les 80% qu'il ne détenait pas encore dans Klinik Pyramide am See

Zurich (awp) - Le groupe fribourgeois spécialisé dans l'hôtellerie et les cliniques Aevis Victoria, a fait l'acquisition des 80% qu'il ne détenait pas encore dans Klinik Pyramide am See AG. Celle-ci sera intégrée au sein de la filiale Swiss Medical Network, a précisé l'entreprise mardi soir.

L'accord a été conclu avec les médecins actionnaires de la clinique privée zurichoise. Aevis Victoria détenait déjà une participation de 20% depuis 2011. La clinique compte quelque 120 collaborateurs et 80 médecins, pour un chiffre d'affaires de 18 millions et un Ebitdar de 3,6 millions de francs suisses en 2020. La transaction intervient par échange d'actions et Klinik Pyramide am See sera consolidée dès le 1er juillet 2021.

rp